Tražite novi posao? Odabrali smo najzanimljivije IT oglase - provjerite uvjete

U suradnji s portalom MojPosao donosimo popis ovotjenih oglasa u IT sektoru

CETITEC GmbH je vodeći stručnjak za razvoj softverskih proizvoda za automobile. Njihov tim broji više od 100 kvalificiranih djelatnika, a ta brojka uskoro će narasti. Naime, tvrtka zapošljava na više pozicija , a novim kolegama nude zanimljivu i izazovnu ulogu u visoko motiviranom i talentiranom timu, konkurentnu plaću, osobni i profesionalni razvoj te ugodno radno okruženj. Svoj životopis im pošalji do 24. veljače.

Inceptum , tvrtka koja gradi složena softverska rješenja za telekomunikacijsku industriju, proširuje svoj tim na pozicijama: Devops Engineer (m/ž) i System Developer (m/ž) . Opis posla, između ostalog, uključuje suradnju s raznolikim timom vrlo talentiranih ljudi i sudjelovanje u stvaranju proizvoda koji definiraju tržište, a novim kolegama nude fleksibilne uvjete rada te ostvarivanje profesionalnih ciljeva kroz edukacije i obuku. Javi im se do 24. veljače i postani dijelom njihovog tima.

Sartura koristi Open Source pristup razvoju i klijentima pruža široku paletu tehničkih rješenja sukladno najnovijim tehnološkim trendovima - od cjelovitih projekata do specijalističkih savjetovanja. Tvrtka je u potrazi za Frontend developerima (m/ž) specijaliziranim u JavaScript, CSS i HTML razvojnoj okolini. Njihova ponuda uključuje konkurentna primanja, mogućnost rada na daljinu, edukaciju i mogućnost profesionalnog razvoja te sudjelovanje u međunarodnim projektima. Oglas ostaje aktivan do 24. veljače.

Posjeduješ iskustvo u otklanjanju poteškoća u radu Windows i MacOS osobnih računala, servera te mrežne i periferne opreme? Imaš napredno znanje o administraciji Windows operativnih sustava? Upoznat/a si s osonovama UTP kabliranja i krimpanja? Ako su tvoji odgovori potvrdni, savršen si 'fit' za radno mjesto Informatičar (m/ž) u tvrtki FINDER. Javi im se do 14. veljače i postani dijelom tvrtke koja kontinuirano ulaže u razvoj svojih zaposlenika, nudi godišnje nagrade i osigurava ugodnu i fleksibilnu radnu okolinu.

INIT je grupa 20-ak mladih developera koji rade u opuštenoj atmosferi s inovativnim startupima i etabliranim tehnološkim firmama. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, tragaju za Laravel Developerom (m/ž), a novim kolegama nude zanimljive projekte, motivirajuća primanja i mogućnost povremenog remote rada. Cijene želju za stalnim napretkom, drže do obećanja i kroz razne benefite nagrađuju trud zaposlenih. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 13. veljače.