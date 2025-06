Bilo je samo pitanje vremena: WhatsApp uvodi reklame

Stručnjak za društvene mreže Matt Navarra izjavio je za BBC kako Meta 'postavlja temelje za konačnu monetizaciju WhatsAppa'. No, dodaje i da takav potez nosi određene rizike, osobito na tržištima poput UK-a i Europe gdje se WhatsApp prvenstveno doživljava kao jednostavna aplikacija za razmjenu poruka bez interesa za oglase poput onih na Facebooku.

Tvrtke će moći objavljivati oglase i u obliku statusnih ažuriranja, nalik Instagram pričama, koji će klikom voditi do početka razgovora s tom tvrtkom.

WhatsApp, koji tvrdi da ima 1,5 milijardi korisnika diljem svijeta, omogućit će poslovnim korisnicima da promoviraju svoje kanale unutar tog odjeljka kako bi privukli nove pratitelje. Također će moći naplaćivati pretplatu za dodatni sadržaj, a WhatsApp će ubuduće uzimati proviziju od 10% na te naknade. Uz to, aplikacijske trgovine poput Appleove i Googleove mogu dodati vlastite troškove ovisno o veličini i strukturi poslovanja.

Više kao Facebook i Instagram

Novi oglasi jasno pokazuju nastojanje da se WhatsApp više uskladi s ostalim Metinim platformama, poput Facebooka i Instagrama. Šef WhatsAppa Will Cathcart tvrdi da je to 'prirodna ekstenzija usluga razmjene poruka' i uspoređuje novi smjer s funkcijama koje već postoje na aplikacijama kao što su Snapchat i Telegram. 'Imamo priče na Instagramu, imamo ih i na WhatsAppu, a sada imamo način da poslovni korisnici promoviraju sebe na obje platforme. Vjerujemo da je to dobra stvar,' rekao je Cathcart.

Navarra pak smatra da sve to odražava širi trend: pad interesa za javno dijeljenje sadržaja i povratak korisnika u privatnije oblike komunikacije poput direktnih poruka i priča.

'Meta pokušava pretvoriti WhatsApp u platformu, a da korisnici toga nisu ni svjesni. Ako se pritom prebrzo krene ili aplikacija postane još jedno mjesto za oglase, korisnici bi mogli izgubiti interes - ili, još gore, povjerenje.'

WhatsApp se nedavno suočio s kritikama zbog uvođenja trajnog gumba za Metin AI alat koji se ne može ukloniti. Cathcart, međutim, ističe da nitko neće biti prisiljen gledati oglase ili pratiti kanale ako to ne želi. 'Želim naglasiti da ovo neće utjecati na vaše pristigle poruke,' rekao je. 'Ako koristite WhatsApp isključivo za poruke, nećete vidjeti oglase.'

Iako priznaje da odjeljak 'Ažuriranja' nije osobito popularan u Velikoj Britaniji, Cathcart kaže da je znatno korišteniji u drugim dijelovima svijeta i da će tvrtka 'pratiti povratne informacije korisnika'.

Na pitanje o nemogućnosti uklanjanja određenih funkcionalnosti, Cathcart je odgovorio: 'Ne možete izbrisati gumb za kanale, ne možete izbrisati gumb za Ažuriranja, niti onaj za pozive. Ne želimo aplikaciju s gomilom postavki...to bi dodatno zakompliciralo stvari.'