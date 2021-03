Tražite izvrsnu igru za vikend? Preuzmite Creature in the Well potpuno besplatno

Creature in the Well je kombinacija akcijsko avanturističke igre iz ptičje perspektive i flipera koja zahvaljujući maštovitom dizajnu, izvrsnoj akciji i privremenoj cijeni od nula kuna jednostavno mora završiti u vašoj kolekciji

Ako tražite igru koju ćete besplatno isprobati ovog vikenda, ne tražite dalje od najnovije Epicove 'besplatnjače': Creature in the Wella, MWM-ove videoigre koja stavlja u ulogu droida koji se probija kroz tamnicu inspiriranu fliper-automatima.

Svaka tamnica dizajnirana je tako da istakne određenu vrstu izazova te testira vaše reflekse i snalažljivost. Creature in the Well ima karakterističnu art direkciju koja jako podsjeća na Furi, ali zbog perspektive i palete boja cijeloj stvari daje vrlo specifični šarm. Ljubitelji naslova poput Hyperlight Driftera u ovoj bi igri mogli pronaći puno zabave.