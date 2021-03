Upoznajte dosada najbrži moto g

S velikim ponosom predstavljamo vam moto g100, najbrži mobitel iz obitelji Motorola g i prvi uređaj u toj obitelji opremljen mobilnom platformom Qualcomm Snapdragon serije 8. Novi pametni telefon krase performanse premium mobitela koje donose izvanredno iskustvo gaminga i izuzetan sustav kamera.

Uz to, moto g100 kompatibilan je s platformom Ready For koja je osmišljena kako bi oslobodila punu snagu uređaja i donijela gaming na veliki ekran, unaprijeđenu upotrebu videopoziva, obavljanje više zadataka istovremeno za maksimalnu produktivnost i još puno toga.

Igre izgledaju i funkcioniraju bolje nego ikada prije jer moćan procesor učitava grafiku duplo brže u usporedbi s ranijim mobitelima moto g6. Uz to, funkcije Qualcomm Snapdragon Elite Gaming daju vam poboljšane opcije za podešavanje, ultrarealističnu grafiku i nenadmašnu brzinu, dok Motorolina posebna funkcija Gametime donosi aplikacije i alate koji dodatno poboljšavaju uživanje u omiljenim igrama, dok automatski podešavaju postavke mobitela kako vas dolazni pozivi i obavijesti ne bi ometali.

Sustav kamera od 64MP na pametnom telefonu moto g100 opremljen je svim hardverskim i softverskim rješenjima koja će vam biti potrebna za zapanjujuće fotografije. Glavni senzor rezolucije 64MP s tehnologijom Quad Pixel za 4x veću osjetljivost u uvjetima slabijeg osvjetljenja i prednja kamera od 16MP savršeni su za fotografiranje svakodnevnih trenutaka uz prelijepe i oštre detalje. Dual ultraširoke kamere, jedna naprijed, a druga sa stražnje strane omogućavaju vam da u kadar stavite 4x više prizora koji fotografirate za savršene panoramske fotografije i selfije za pamćenje. Uz to, Macro Vision s ugrađenim svjetlosnim krugom približit će vas onome što slikate 5x bliže od standardnih objektiva kako biste uhvatili i najsitniji detalj – i to bez upotrebe posebnog objektiva.

Ali to nije jedini način za kreativnost s modelom g100. Znamo da je stvaranje sadržaja u porastu i zato naš novi mobitel ima dvije nove funkcije koje iskustvo snimanja videozapisa podižu na potpuno novu razinu. Naš novi način rada Dual Capture dopušta vam da istovremeno snimate prednjom i stražnjom kamerom kako biste zabilježili sugovornika, ali i oslobodili vlogera koji čuči u vama.

Svjesni smo i značaja koji zvuk ima na cjelokupnu kvalitetu videozapisa i baš zato predstavljamo tehnologiju Audio Zoom koja koristi napredne mikrofone kako bi g100 uhvatio audio subjekta, ali i filtrirao buku iz okoline za čistiji zvuk i profesionalniji rezultat7.

Moto g100 posjeduje moć koja čeka da bude oslobođena. Zato smo razvili Ready For, novu platformu koja pojačava sve sposobnosti mobitela i diže ih na potpuno novu razinu. Prebacite igre s mobitela na veliki ekran za dodatni nalet adrenalina. Osjećajte se kao da ste u istoj prostoriji sa sugovornikom tijekom videopoziva zahvaljujući našem jedinstvenom mobilnom iskustvu koje vam dopušta aktiviranje naprednog praćenje subjekta prilikom poziva i snimanja. Upotrebljavajte aplikacije na zaslonu monitora i osigurajte si više prostora za igru i posao. To su samo neki od načina na koje možete upotrebljavati platformu Ready For, a uskoro vam stižu i mnoge druge napredne mogućnosti.

Naš potpuno novi uređaj dolazi sa zapanjujućim premium dizajnom u dvije posebne boje - iridescent sky i iridescent ocean – koje se kao magijom mijenjaju svaki put kada svijetlost padne na uređaj pod drugim kutom.