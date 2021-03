Bill Gates po prvi puta otkrio zašto kupuje hrpu zemljišta

Milijarder, bivši šef Microsofta i istaknuti filantrop Bill Gates objasnio je kupovinu nekoliko vrlo velikih zemljišta i ne - ovaj put se ne radi ni o čemu vezanom uz ekologiju ili pandemiju

Suosnivač Microsofta odgovorio je na niz zanimljivih pitanja tijekom nedavno održanog AMA (Ask Me Anything, odnosno pitaj me bilo što) razgovora na Redditu, prenosi AgFunder news. Gates je po prvi put javno progovorio o velikoj kupovini zemljišta u kojem sudjeluje zajedno sa suprugom Melindom. Štoviše, Gatesovi su prošle godine zbog toga postali najvećim zemljoposjednicima u SAD-u, barem što se tiče obradivog tla.

Nakon što ga je jedan od redditora pitao 'Hej, Bille! Zašto kupuješ toliko puno farmi?', Gates mu je odgovorio da će uskoro porasti potražnja za biogorivom, kao i povećanom investicijom u znanost i agrikulturu.

'Moja investicijska skupina je to odlučila - nema veze sa klimatskim uvjetima' napisao je.

Važan sektor

'Agrikulturni sektor je izuzetno važan. Uz produktivnije sjemenje možemo izbjeći uništenje šuma i pomoći Africi da se nosi sa klimatskim poteškoćama. Još ne znamo koliko će koštati biogoriva, no ako ih uspijemo proizvoditi po niskoj cijeni, riješit ćemo problem zagađenja kod zrakoplova i kamiona', istaknuo je.