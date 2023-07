Tražite besplatnu metroidvaniju za vikend? Preuzmite Grime potpuno besplatno

Ako još to niste napravili, posjetite Epic Games i njihov dućan za ovotjednu besplatnu igru. Na red je ovog tjedna, odnosno do 7. srpnja do 13. srpnja, stigla 2D metroidvanija Grime. Riječ je o bizarnoj i izazovnoj igri u kojoj glavni lik evoluira zajedno s njegovim oružjem.