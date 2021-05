TikTok uvodi potpuno novu vrstu Dueta, pogledajte što su pripremili

Najnovija značajka TikToka omogućit će korisnicima korištenje tuđih objava kao pozadine

TikTok uvodi još jedan način remiksanja videa. Korisnici će moći izabrati svoj omiljeni TikTok i koristiti ga kao pozadinu za svoje objave. Nova značajka zove se Green Screen Duet te kombinira Duet sa značajkom Green Screen - kao što, uostalom, govori i njezino ime. Riječ je, prenosi Engadget, o kombinaciji dva najpopularnija formata videa na TikToku.

Novi Duet nalazi se u izborniku među opcijama 'react i 'left and right'. Kao što je slučaj sa svim Duetima, moguće je vidjeti titl s poveznicom na izvorni video. Velik je broj ljudi već pronašao način korištenja postojećih alata za stvaranje sličnog efekta, no nova značajka to pretvara u jednostavni pritisak na opciju unutar izbornika.