TikTok pod paljbom nakon istrage: Djeca i dalje izložena pornografskom sadržaju

Rezultati su bili zabrinjavajući. TikTok je lažnim profilima predlagao izraze za pretraživanje poput 'vrlo vrlo nepristojne i oskudne odjevne kombinacije' i 'nepristojne cure', a u nekim slučajevima preporuke su brzo eskalirale prema pojmovima povezanim s pornografskim materijalom . U tri od sedam testiranih računa, takve su sugestije bile vidljive odmah nakon prijave .

Kampanja je postavila lažne profile s datumom rođenja 13-godišnjaka, koristeći telefone bez povijesti pretraživanja. Cilj je bio provjeriti koliko su učinkovite zaštitne mjere koje bi trebale spriječiti izloženost djece seksualnom sadržaju.

TikTok je ponovno suočen s kritikama nakon što je istraživanje organizacije Global Witness otkrilo da aplikacija može usmjeriti maloljetne korisnike prema pornografskom sadržaju u svega nekoliko klikova, čak i kada je aktiviran 'ograničeni način rada', izvještava Guardian .

Nakon tek nekoliko klikova istraživači su naišli na videozapise s eksplicitnim scenama, uključujući penetrativni seks i snimke žena koje se razodijevaju. Global Witness je izvijestio da su mnogi od tih sadržaja zaobilazili TikTokovu moderaciju, prikazujući se unutar 'nevinijih' slika ili videa. U jednom slučaju, put od prijave do eksplicitnog sadržaja trajao je samo dva klika - otvaranje trake za pretraživanje i odabir jedne od ponuđenih sugestija.

Organizacija je također pronašla dva videozapisa na kojima se čini da nastupaju osobe mlađe od 16 godina, te ih prijavila Internet Watch Foundationu, tijelu koje nadzire internet za sadržajima vezanima uz seksualno zlostavljanje djece.

Global Witness tvrdi da je TikTok time prekršio britanski Zakon o internetskoj sigurnosti (Online Safety Act), koji obvezuje tehnološke platforme da spriječe maloljetnike u pristupu štetnom sadržaju.

Iz britanskog regulatora Ofcom poručili su da 'cijene provedeno istraživanje' i da će pregledati nalaze. Prema pravilima zakona, platforme koje predstavljaju srednji ili visoki rizik moraju podesiti algoritme tako da filtriraju štetan sadržaj iz dječjih feedova. TikTokovi interni standardi također zabranjuju pornografski materijal.

Nakon što je obaviješten o nalazima, TikTok je uklonio sporni sadržaj i promijenio način funkcioniranja preporuka u pretraživanju. 'Čim smo saznali za ove tvrdnje, odmah smo pokrenuli istragu, uklonili sadržaje koji su kršili naša pravila i unaprijedili sustav preporuka pretraživanja', izjavio je glasnogovornik TikToka.