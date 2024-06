TikTok pod hakerskim napadom, žrtve CNN, Paris Hilton i Sony

Hakeri su u utorak preuzeli nekoliko računa slavnih osoba, medijskih kuća i tvrtki na TikToku, uključujući CNN, Sony i Paris Hilton, izvještava Forbes. Iako su hakirani, na njima se ne događa - ništa, odnosno nema nikakvih objava. CNN-ov hakirani račun je ugašen.

Forbes izvještava da se zlonamjerni softver širi putem privatne poruke. Dakle, žrtva ne mora kliknuti na poveznicu, već je svaki hakirani račun navodno preuzet samo zato što je korisnik otvorio poruku.

'Naš sigurnosni tim svjestan je mogućeg iskorištavanja koje cilja na brojne račune brendova i slavnih osoba', rekao je glasnogovornik TikToka za Gizmodo putem e-pošte. 'Poduzeli smo mjere da zaustavimo ovaj napad i spriječimo da se nešto slično dogodi u budućnosti. Radimo izravno s pogođenim vlasnicima računa kako bismo im vratili pristup.'

Semafor je u ponedjeljak prvi izvijestio da su se hakeri prošlog tjedna infiltrirali u CNN-ov TikTok račun, no nema puno detalja. Izvješće Semafora implicira da je CNN-ov tim kriv za sve manje operativne sigurnosti, no vijesti o drugim hakiranim računima to demantiraju.