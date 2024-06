Drugo izdanje Beyond Esportsa zaokruženo 'horor' pričama regionalne esport i gaming scene

Poruka je to s konferencije Beyond Esports koja se održala na Sveučilištu Algebri u organizaciji Good Game Globala. Konferencija je okupila neke od najutjecajnijih europskih stručnjaka iz ove brzorastuće industrije. Kroz brojne panele i keynote prezentacije, posjetitelji su imali priliku poslušati inspirativne i zanimljive priče stručnjaka iz raznih područja koji su direktno ili indirektno uključeni u funkcioniranje i razvoj ovog dinamičnog eko-sustava.

Na glavnoj su se pozornici tako našli predstavnici poznatih organizacija, brendova i tech giganata kao što su G2 Esports, HLTV.org, Deutsche Telekom, Sofascore, Infobip, NSoft, ali i gaming influencer Malajski Tapir i marketinške agencije poput Agencije 404 i Output Content Agency. S obzirom na razvoj domaće studentske esport scene i nedavne europske uspjehe njenih predstavnika, svoj doprinos kroz panel pod nazivom 'Collegiate Esports: Futuristic Battlegrounds' dali su i predstavnici visokih obrazovnih institucija - Fakultet informatike i organizacije, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Sveučilište Algebra.

Mogu li se esportovi izboriti za svoje mjesto pod suncem u domaćim i inozemnim mainstream medijima? To je bila jedna od glavnih tema, a u panel raspravi sudjelovali su Đurđica Kranjčec (HTLV.org), Hrvoje Marjanović (Index.hr) i Damir Rukavina (slobodni novinar, tportal.hr), uz moderiranje Nikole Stolnika (Good Games Global).

'Glavni cilj konferencije je, kroz stvarna iskustva, predstaviti industriju onakvom kakva ona zaista jest, a uz one uspješne priče tu su naravno i one manje privlačne, ali i ne i manje istinite. Cjelodnevni program je tako zaokružen 'horor' pričama organizatora i natjecatelja domaćih esport natjecanja, od početaka razvoja esporta u regiji pa sve do danas. Drugo izdanje konferencije realizirano je u suradnji s partnerima projekta - Hrvatski Telekom, Combis, Sveučilište Algebra, Sofascore, Maistra, Row Spirit i Gameboost Energy', zaključuju organizatori.