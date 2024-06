Aktivisti: 'Korisnički podaci 'podučavaju' Metin AI? Samo uz privolu!'

Metin je legitimni interes koristiti podatke za poduku i razvoj modela baziranih na generativnoj umjetnoj inteligenciji i drugih sličnih alata, tvrde u kompaniji. Glavni je izvor prihoda digitalnih tvrtki oglašavanje, a podaci se koriste za izradu personaliziranih oglasa.

Kompanija će od 26. lipnja, prema planiranim izmjenama, moći koristiti objave i privatne fotografije korisnika i podatke o njihovoj aktivnosti na internetu za podučavanje tehnologije AI-ja, upozoravaju u austrijskoj udruzi za digitalna prava NOYB (None of Your Business), koju je osnovao aktivist Max Schrems.