TFW, JK, FTW... Znate li najpopularnije kratice za tvitanje, SMS-ove i online brbljanje?

Skraćeni načini izražavanja prilikom tipkanja online ne samo da su se održali, već su se razvili u zaseban jezik, karakterističan za generacije koje su odrastale uz širenje interneta svijetom

Još od ranih dana interneta ljudi koriste skraćene izraze da bi manje tipkali i brže prenijeli drugima svoje misli i osjećaje. Porastom popularnosti SMS-ova oni su postali rašireni te su poprimili još sažetiji oblik, zgusnut u stotinjak slovnih mjesta, koliko je bilo moguće ispisati u jednu poruku na Twitteru sve do 2017. godine. Ne samo što su se održali i nakon što su takva ograničenja ukinuta ili postala nevažnima, već su se s vremenom razvili u zaseban jezik, karakterističan za generacije koje su odrastale uz širenje interneta i world wide weba svijetom. Naime povezanost internetom otvorila je dotad neslućene mogućnosti brze komunikacije na daljinu u privatne i poslovne svrhe. Odjednom smo mogli razmjenjivati tipkane poruke s velikim brojem ljudi praktično istovremeno, zbog čega su skraćeni načini izražavanja postali ne samo korisni, već često i nužni. Anglosaksonska dominacija Kako su spomenutim širenjem dugo tehnološki dominirali Britanci i Amerikanci, kratice za engleske izraze prihvaćene su za svakodnevnu komunikaciju u brojnim drugim jezicima diljem svijeta, pa tako i u hrvatskom. Stoga je danas posve uobičajeno koristiti skraćenice poput IMHO (In My Humble Opinion) kad želimo naglasiti da iznosimo osobno mišljenje ili stav, FYI (For Your Information) kad nam je namjera staviti nekome nešto na znanje, ASAP (As Soon As Possible) kad nešto treba obaviti ili nekamo treba stići što je prije moguće ili LOL kad nas je nešto toliko razveselilo da smo se glasno nasmijali.

Evo nekoliko općenito često korištenih engleskih kratica koje je dobro znati: TFW - That feeling when (ili HIFW - How I Feel When) - često se koristi uz zabavne ilustracije za to kako se osjećamo u određenim situacijama IFYP - I feel your pain - suosjećam JK - Just kidding - samo se šalim IDC - I don’t care - nije me briga ILY - I love you - volim te ZZZ - Sleeping, bored, tired - spavam, dosadno mi je, umoran/na sam WYWH - Wish you were here - da si barem ovdje TIME - Tears in my eyes - suze u očima BAE – Before anyone else - prije bilo koga drugog; koristi se i za blisku osobu s kojom smo intimni FIMH – Forever in my heart - zauvijek u mom srcu BSAAW - Big smile and a wink - veliki osmijeh i namigivanje BFF - Best friends forever - zauvijek najbolji prijatelji OMDB - Over my dead body - preko mene mrtvog/mrtve

NTH - Nice to have - dobro je imati (može i NTK - dobro je znati) POV - Point of view - s određenog gledišta TBH - To be honest - iskreno FTW - For the win - odlično ili opći izraz podrške WTF - What the f*** - koji k**** SRSLY - Seriously - ozbiljno CWOT - Complete waste of time - potpun gubitak vremena AFAIK - As far as I know - koliko mi je poznato ASL - Age, sex, location - dob, spol, lokacija DM - Direct message - izravna poruka TL;DR - Too long; didn’t read - koristi se za opis teksta ili drugog sadržaja koji je predug za čitanje IRL - In real life - u stvarnom životu (ne online) TIL - Today I learned - danas sam naučio/la NSFW - Not safe for work - koristi se za opis sadržaja za koje ne biste voljeli da ih vidi vaš šef PPL - People - ljudi OMW - On my way - stižem GRATZ - Congratulations - čestitke IDK - I don’t know - ne znam BRB - Be right back - odmah se vraćam AFK - Away from keyboard - nisam za tipkovnicom