Pokušavate Bluetoothom spojiti vaš smartfon s računalom? Isprobajte ovaj trik

Želite spojiti smartfon s računalom pomoću Bluetootha? Pokazat ćemo vam kako to možete napraviti u nekoliko kratkih koraka

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa pomoću koje možemo povezivati uređaje i među njima prebacivati podatke. Bluetooth koristi većina PC uređaja i skoro svi mobilni telefoni, a riječ je o brzom, pouzdanom i energetski učinkovitom načinu povezivanja. Ukoliko ga niste koristili do danas, propuštate puno. U ovom ćemo vodiču objasniti na koji način povezati računalo Windows sa smartfonom pomoću Bluetootha.

Kako aktivirati Bluetooth na smartfonu?

Da biste spojili računalo i smartfon putem Bluetootha, trebat ćete ih aktivirati na oba uređaja. Na većini ćete Androida Bluetooth pronaći u brzim postavkama. Kako biste im pristupili, povucite dvaput prstom od vrha ekrana prema dolje. Pritisnite na ikonicu Bluetooth ili ju držite pritisnutom dulje da biste otvorili opcije za Bluetooth.

Također možete otići u Settings > Connected devices i tamo pristupiti postavkama Bluetootha, objašnjava Makeuseof.

Ako koristite iPhone, otvorite kontrolni centar povlačenjem prsta od gornjeg desnog kuta ekrana prema dolje. Ako imate smartfon sa tipkom Home, povucite prstom od dna ekrana prema gore. Pritisnite na Bluetooth da biste ga aktivirali. Bluetooth možete aktivirati i odlaskom u postavke i traženjem ikonice Bluetooth.

Kako aktivirati Bluetooth u Windowsima 10?

Velika većina modernih Windows laptopa dolazi sa ugrađenim Bluetoothom, dok ga velik broj stolnih računala nema. Ako niste sigurni, uvijek možete to provjeriti te, u najgorem slučaju, kupiti USB priključak koji će vašem računalu dati spojivost putem ovog bežičnog standarda.

U Windowsima 10 uđite u Settings > Devices > Bluetooth & other devices. Ako je slajder za Bluetooth isključen, uključite ga i nakon toga birajte Add Bluetooth or other device i nakon toga izaberite vrstu Bluetootha. Za kraj samo slijedite uputstva za uparivanje smartfona.