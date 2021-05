Kako očuvati novi smartfon s Androidom? Obratite pažnju na ove važne savjete

Od adekvatne zaštite, preko pažljivog punjenja, pa sve do antivirusnog softvera - ovo su korisni savjeti koji će pomoći svim vlasnicima uređaja s Androidom

Kupili ste novi Android smartfon i želite da vam traje što dulje? Ne brinite - postoji nekoliko vrlo učinkovitih metoda uz koje će vaš novi uređaj raditi bez greške sve dok ga jednog dana ne odlučite zamijeniti jačim. Prvo što ćete htjeti napraviti je osiguranje da ne dođe do mehaničkih oštećenja.

Kupite dobru maskicu i zaštitu ekrana

Ključ dugovječnosti mobilnih telefona prije svega leži u učinkovitoj zaštiti. Većina mobilnih uređaja su 200 grama teški komadi plastike i stakla koji će prije ili kasnije zaraditi ogrebotinu ili neko drugo nemilo oštećenje. Da biste to spriječili, kupite kvalitetnu maskicu čiji rubovi obuhvaćaju rub zaslona, a sve zaštitite kvalitetnim kaljenim staklom. Investicija od nekoliko stotina kuna uštedit će vam tisuće kuna koje biste potrošili na eventualni popravak.

Pažljivo s punjenjem baterije

Većina stručnjaka predlaže držanje smartfona na između 40 i 80 posto kapaciteta, što znači da povremena kratka punjenja doprinose dugotrajnosti puno više od jednog punjenja od 0 do 100 posto.

Nadogradite softver

Kad god možete, nadograđujte softver vašeg uređaja. Najnovije verzije operativnog sustava skoro uvijek dolaze s hrpom ispravaka bugova, poboljšanim performansama i pojačanom zaštitom, a ista stvar vrijedi za aplikacije. Ne budite lijeni - ažurirajte svoj Android i osigurajte mu nesmetan rad.

Nemojte instalirati nepotrebne aplikacije

Google Play Store sadrži stotine tisuće aplikacija, no to ne znači da ih morate sve instalirati na uređaj. Ako na smartfonu imate aplikacije koje koristite rijetko ili nikad, one će trošiti zapremninu, a ako ih imate aktivne u pozadini, počet će utjecati i na bateriju.