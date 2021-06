Ne želite ama baš nikada odati svoju lokaciju? Evo na što trebate pripaziti

Smartfone je, koliko god sofisticirani bili, vrlo lako pratiti. Pitanje je - koliko ste sigurni nakon što ste isključili GPS?

Ideja da vas netko prati putem vašeg smartfona nikad nije ugodna, no svi moderni uređaji dolaze sa ugrađenim sustavima za lokacijske usluge koji, ako ih se zlorabi, mogu odati vašu trenutnu poziciju. Ukoliko netko ne želi da ga se prati, prvo što će napraviti je ugasiti lokacijske usluge. Pitanje je - je li to dovoljno?

Gašenje lokacijskih usluga na smartfonu trebalo bi ga učiniti neuhvatljivim, no to vrlo često nije slučaj. On se može pratiti na nekoliko načina, a neke situacije često se i previde.

Javni Wi-Fi

Javne Wi-Fi mreže su jako popularne i možemo ih naći praktički posvuda. One se mogu iskoristiti za praćenje lokacije vašeg smartfona i to dodjeljivanjem MAC (media access control) adrese koju se može prepoznati i iskoristiti za preciznije lociranje vašeg smartfona, tableta ili pametnog sata, objašnjava Makeuseof.