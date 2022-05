Tajne Crvenog planeta: Što su to marsotresi i koji je njihov uzrok?

NASA-ino slijetalo InSight 4. svibnja snimilo je najjači potres dosad zabilježen na drugom planetu. Otkrivamo što je to marsotres i koji su njegovi uzroci

Potrese na Zemlji uzrokuju pomaci tektonskih ploča , no Mars ih nema - njegova kora je jedna velika ploča . NASA, prema tome, smatra da marsotrese uzrokuju frakture ili propadanje kamenja u njegovoj kori. 'Otkad smo u prosincu 2018. aktivirali seizmometar na Marsu, čekali smo - onaj veliki', rekao je Bruce Banerdt, InSightov vodeći istražitelj u NASA-inom JPL-u. 'Ovaj marsotres će nam pružiti bolji uvid u planet - znanstvenici će ove podatke godinama koristiti i pomoću njih otkrivati brojne tajne Marsa.'

NASA je objavila da je InSight, njihovo slijetalo na Marsu, zabilježio najjači potres dosad snimljen na drugom planetu. Robot je sletio na Mars u studenom 2018. te je do danas zabilježio čak 1313 potresa.

Što InSight radi na Marsu?

InSight, za razliku od nekih drugih misija, na Marsu ne traži život, već proučava njegov sastav, slojevitost materijala i toplinu koju emitira. Radi to zato što su Mars i Zemlja nekad bili vrlo slični - topli, mokri i okruženi debelom atmosferom - sve do prije tri do četiri milijarde godina, kad su krenuli različitim putevima. Mars se u tom trenu prestao mijenjati, a Zemlja je nastavila evoluirati.

Znanstvenici uz pomoć InSighta nastoje usporediti Zemlju i Mars te po mogućnosti bolje razumjeti mogu li materijali od kojih je planet sastavljen utjecati na to da podrži život.

Trenutno na Marsu operiraju druge misije specijalizirane za potragu za životom, što InSightov zadatak čini jedinstvenim. Trenutne teze predlažu da je Marsova atmosfera nekad bila dovoljno topla da podrži tekuću vodu, što znači da je vrlo vjerojatno bilo i života.