Od izvanzemaljaca do života na Marsu: Ovi svemirski misteriji ne prestaju fascinirati ni danas

Pobrojali smo deset intrigantnih tajni svemira koje i danas muče najveće svjetske astronome i astrofizičare

Nažalost, uz dosadašnju analizu tvari i vremenskih uvjeta na Marsu, šanse za pronalaženje života kakvog poznajemo su male - barem što se površine tiče. Postoji mogućnost da se mikroorganizmi skrivaju duboko u planetarnoj kori, no do sad ih nismo pronašli, što znači da moramo kopati dublje .

Premda imamo više teorija, do danas nismo uspjeli objasniti ovaj nagib, no pretpostavlja se da je uzrok strahovit udar koji se dogodio kad je Uran još bio 'beba'.

Kad je svemir nastao, on je bio super vruća smjesa tvari i antitvari. Tvar je materijal od kojeg je nastalo sve što znamo, dok je antitvar malo apstraktniji koncept. Kad antitvar dotakne tvar, one se međusobno ponište. Upravo zbog toga je jedan od najvećih svemirskih misterija pitanje zašto je 'naša' tvar pobijedila. Posljedice trijumfa tvari vidimo svugdje oko nas - od nje su sastavljene galaksije, zvijezde i sve ostalo. Možda je svemir stvorio više tvari od antitvari, no to još nismo uspjeli potvrditi.

Kad smo već kod toga, evo još jednog pitanja - koja je uopće svrha tvari i antitvari?

Ima li života izvan Zemlje?