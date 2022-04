Svijet obilježen ekstremima: Jeste li znali za ove neobične činjenice o tajnovitoj Veneri?

Naša bliska susjeda po mnogočemu je slična, no i dalje vrlo različita od našeg rodnog planeta

Venera, naša prva planetarna susjeda, jedan je od najtajnovitijih planeta našeg sustava. Nekad davno bila je sličnija Zemlji, no danas je okružena oblacima od sumporne kiseline. Pobrojali smo pet neobičnih činjenica o 'Zemljinom zlom blizancu'. Ekstreman planet sličan Zemlji Ako Zemlja ima ijedan planet u Sunčevom sustavu koji joj je sličan, onda je to Venera. Njezina masa iznosi 81 posto Zemljine, a veličina joj je otprilike ista. S obzirom na usporedive mase i veličine, to znači da imaju relativno sličnu gustoću. Nažalost (ili nasreću), tu sličnosti prestaju. Temperatura na površini Venere iznosi 482 Celzijeva stupnja dok je pritisak njezine ugljikom zasićene atmosfere 95 puta veći nego na Zemlji. Venerini mjeseci sastoje se od sumporne kiseline, a površina joj je negostoljubiva pustoš. Ovo je potaklo znanstvenike da pronađu odgovor na pitanje kako to su ovi planeti tako slični a tako različiti.

Veneru zagrijava efekt staklenika S obzirom na to da Venera ima vrlo gustu atmosferu, podvrgnuta je efektu staklenika koji je neprekidno zagrijava. Premda je puno bliža Suncu nego Zemlja, do njezine površine dolazi puno manje svjetla zbog vrlo gustih oblaka. Dovoljno svjetla, doduše, dospijeva do niže atmosfere i površine. Ono se apsorbira i ponovno izbacuje kao infracrvena radijacija. U slučaju Zemlje infracrveno se zračenje izbacuje nazad u svemir, a gusti Venerini oblaci zadržavaju to zračenje i dodatno ju zagrijavaju.

