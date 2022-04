Zastrašujuće moćna: Znanstvenici otkrili novu vrstu eksplozije zvijezde - mikronovu

Karakteristična za zvijezde bijele patuljke, ova minijaturna nova i dalje je zastrašujuće moćna eksplozija

Uz pomoć ESO-ovg Vrlo velikog teleskopa (Very Large Telescope, VLT), znanstvenici su opazili male termonuklearne eksplozije na zvijezdama bijelim patuljcima koje su trajale svega nekoliko sati. Bijeli patuljak je, podsjetimo, gusta jezgra zvijezde koja je ostala bez goriva i koja nije eksplodirala kao što bi to napravila veća zvijezda, piše Space.com .

'Po prvi smo put vidjeli da fuzija vodika može nastati na lokalnoj razini. Vodik kao gorivo može se zadržati na bazi magnetskih polova nekih bijelih patuljaka, pa zato fuzija nastaje samo na tim područjima' objasnio je astronom Paul Groot sa sveučilišta Radbound u Nizozemskoj, drugi koautor studije. 'Ovo nas dovodi do eksplozija mikrofuzijskih bombi koje imaju jedan u milijun snage eksplozije nove, pa ih zato zovemo mikronove'.

Unatoč prefiksu 'mikro', miktonove su i dalje zastrašujuće moćne eksplozije. Znanstvenici pretpostavljaju da jedna mikronova može progorjeti kroz 20.000.000 trilijuna kilograma.



Premda su znanstvenici ovaj fenomen do danas opazili u tri odvojena slučaja, vjeruju da se mikronove dešavaju često, samo što ih mi ne vidimo. 'Ovakvi događaji su zapravo vrlo česti, no s obzirom da ih je teško uloviti usred procesa, nismo ih do sad puno puta vidjeli' komentiala je astronomkinja Simone Scaringi sa sveučilišta Durham u UK-ju, voditeljica studije. S obzirom na učestalost ovakvih eksplozija, tim se nada da će buduća istraživanja koja će pokriti veće područje uočiti više mikronova.

Znanstveni rad koji opisuje znanstvena promatranja objavljen je 20. travnja u časopisu Nature.