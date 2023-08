Suosnivač OceanGatea nakon tragedije podmornice Titan ima novi pothvat

'Zaboravite OceanGate. Zaboravite Titan. Zaboravite Stocktona. Čovječanstvo bi moglo biti na rubu velikog proboja i ako to ne iskoristimo, kao vrsta ćemo biti ugašeni i gurnuti natrag u status quo', rekao je Söhnlein za Insider .

No, Söhnlein nije uspio objasniti kako će ova predložena svemirska postaja za čak 1000 'kolonista' podnijeti vjetrove uraganske snage koji su također karakteristični za Veneru, prema NASA-i.

Söhnlein predviđa stvaranje plutajuće zajednice koja bi mogla izdržati sumpornu kiselinu u Venerinim oblacima. Kad bi se svemirska postaja mogla dizajnirati da izdrži sumpornu kiselinu u oblacima, stotine do 1000 ljudi moglo bi jednog dana živjeti u Venerinoj atmosferi, točnije do 2050., smatra Söhnlein.

Venera često se naziva Zemljinom 'sestrom blizankom' zbog slične veličine i mase, također ima otprilike istu površinsku gravitaciju kao i Zemlja. To je ujedno najtopliji planet u Sunčevom sustavu. Atmosfera je puna ugljičnog dioksida, temperatura površine mogla bi otopiti olovo, a usto je prekrivena gustim sumpornim oblacima koji se formiraju na visinama od 50 do 70 kilometara iznad površine, kada se sumporni dioksid iz vulkana kombinira s vodenim parama i stvori kapljice sumporne kiseline.

Dugoročna vizija OceanGatea bila je stvoriti jeftine podmornice s posadom koje bi se mogle iznajmiti za spuštanje na morsko dno. Tehnologije pronađene na putu do ovog cilja vjerojatno bi bile korisne za pomoć ljudima u svemiru, smatra Söhnlein. A to je doista često korištena taktika. Na primjer, SpaceX-ov cilj bio je poslati milijun ljudi na Mars. Usput je razvio rakete za višekratnu upotrebu, Starlink, i svoje mega-rakete Starship.

OceanGate je bio još jedan pothvat u kojem je Söhnlein tražio svoj dječački san , otkrio je za Insider, te pojasnio da je podvodno istraživanje i korištenje podmornica s posadom bilo najbliže ideji slanja ljudi u svemir. No taj je san završio tragedijom kada je podmornica Titan prošlog mjeseca doživjela 'katastrofalnu imploziju' na svom putovanju do slavne olupine Titanica. Umrlo je svih pet putnika na brodu.

Slično tome, Humans2Venus, Söhnleinov poduzetnički studio koji je osnovao s poduzetnikom Khalidom Al-Alijem, osmislit će kreativne poslovne koncepte i ideje za pokretanje poduzeća kako bi se prevladale komercijalne prepreke preseljenju ljudi na Veneru. Usput će nastojati razviti tehnike za smanjenje operativnih troškova lansiranja i financiranje svemirskih misija bez potpore vladinih agencija, rekao je Söhnlein.

Insider je pitao neovisnog stručnjaka je li slanje ljudi na Veneru realan cilj do 2050. godine. 'Ako se u to uloži politička volja i mnogo novca, onda sam siguran da bi čovječanstvo to moglo učiniti', rekao je Andrew Coates, profesor svemirske fizike iz Laboratorija za svemirsku znanost Mullard Sveučilišta u Londonu.

Izloženost kozmičkom zračenju, nepopustljivim temperaturama i dugim svemirskim putovanjima nisu jedini problem. Potreban je vrlo poseban tip osobe da bi mogao živjeti u zatvorenim okruženjima poput ovih dulje vrijeme. 'Ljudi to uspoređuju s jednomjesečnim putovanjem karavanom. Neki ljudi to mogu, neki ne mogu', rekao je.