Pripremite se na čekanje: Path of Exile 2 nećemo zaigrati sve do iduće godine

Path of Exile 2 neće izaći ove godine. Plan je, prema trenutnim saznanjima, da će zatvorena beta krenuti 7. 6. iduće godine. Proizvođač Grinding Gear Games ove je informacije razotkrio tijekom događaja ExileCon održanog od 29. do 30. srpnja.

Što se samog tijeka razvoja tiče, tim iza igre ciljao je za izlazak bete u 2023. kako bi konkurirao Blizzardovom Diablu, no čini se da im to nije pošlo za rukom. 'Više od bilo koga drugog sam se nadao da će datum izlaska biti 2023., no bili smo ekstremno naivni kad smo mislili da ćemo sve stići do šestog mjeseca ove godine' rekao je redatelj igre Jonathan Rogers u razgovoru za Eurogamer.