Stručnjakinja nam je pojasnila sve što trebate znati o prvom automobilu na vodik koji će voziti hrvatskim cestama

Uslijed u današnje vrijeme čestog i opravdanog zagovaranja ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja pažnju javnosti privukao je sve popularniji pogon na vodik. Koliki je njegov potencijal i što on točno znači za budućnost transporta, saznali smo tijekom razgovora sa stručnjakinjom Ankicom Kovač iz Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš FSB-a u Zagrebu

Toyota Mirai Challenge svojevrstan je nastavak priče o prvoj hrvatskoj punionici vodika i prvom hrvatskom biciklu na vodik. Organizatori su, naime, nastojali privući pažnju javnosti na važnost prelaska na čistiji transport te potaknuti donošenje odluka na svim razinama gradske i državne uprave u RH kako bi se uveo vodik kao alternativno gorivo. Prije nego što hrvatske ceste preplave električna vozila pogonjena vodikom, doduše, bit će potrebno izgraditi vodikovu infrastrukturu, odnosno punionice.

Potencijal za turizam

Ako Hrvatska odluči slijediti plan modernizacije i uvođenja vodenih punionica, stat će uz bok zemljama Europske unije i svijeta koje su to već postigle, odnosno koje su razvile vodikovu infrastrukturu i time prihvatile automobile na vodik.

Naša zemlja ima potencijal za uvođenje ovog relativno novog sustava zbog statusa turističke destinacije s velikim brojem atrakcija, koje, naglašava Kovač, uvođenjem čiste tehnologije možemo očuvati za buduće generacije.

Europski tjedan mobilnosti

Fakultet strojarstva i brodogradnje doprinosi događaju Europski tjedan mobilnosti trodnevnim programom koji traje od 16. do 18. rujna te koji nastoji doprinijeti promociji ekološki osviještenog transporta. Kovač tvrdi da se, premda javnost vjerojatno nije ni svjesna njegove važnosti, ovim događanjima ispisuje hrvatska povijest - svojevrstan je to korak naprijed prema gospodarstvu temeljenom na vodiku.

Autorica mnogih projekata vezanih uz pogon na vodik smatra baš ovaj velikim osobnim uspjehom. 'Uspjeli smo dovesti automobil na vodik u Zagreb, ispred prve hrvatske punionice vodika, a to nije jednostavno s obzirom na to da nemamo mogućnosti prihvata takvih automobila zbog nedostatka infrastrukture. Naglašavam, to je prvi put da jedan automobil na vodik vozi hrvatskim cestama i iznimno sam ponosna što smo uspjeli ostvariti ovaj projekt te na to da ću baš ja osobno voziti Mirai na Croatia Mirai Challengeu.'