Stručnjak tvrdi da će AI uskoro zamijeniti ove poslove

Stručnjak za umjetnu inteligenciju Mark Minevich upravo je lansirao svoju novu knjigu Our Planet Powered By AI (Naš planet pokreće umjetna inteligencija), a za američki The Sun je rekao kojih će pet poslova zamijeniti roboti.

'Radna mjesta za koja vjerujem da su u najvećem riziku da ih zamijeni umjetna inteligencija u nadolazećim godinama su blagajnici, telemarketari, vozači kamiona, knjigovodstveni i računovodstveni službenici i radiolozi', rekao je Minevich.