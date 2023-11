Sviđa vam se pjesma s TikToka? Moći ćete je izravno dodati na Spotify

Kineska aplikacija za kratke video formate sve je važnija kad je riječ o otkrivanju novih izvođača i formiranju glazbenih top ljestvica. Spotify je ranije ove godine redizajnirao svoju aplikaciju kako bi, po uzoru na TikTok, uveo feedove kratke forme za otkrivanje za glazbe i podcasta.

Nova TikTokova značajka Add to Music App trebala bi se početi pojavljivati kao dugme s natpisom Add Song pored naziva zapisa na dnu videa u feedu For You. Moći ćete spremiti pjesmu na aplikaciju za streaming glazbe po vašem izboru i odabrati koji servis ćete postaviti kao zadani.

Zasad samo SAD i Velika Britanija

Što se tiče Spotifyja, korisnici TikToka u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu moći će spremati pjesme na svoj popis za reprodukciju Liked Songs. Osim postavljanja pri prvoj interakciji, novu značajku bit će moguće pronaći i na stranici postavki pod Music. S vremenom će biti dostupna i u drugim državama, najavljuju u Spotifyju.

Nakon što je uključite, moći ćete kucnuti dugme Add to Spotify na TikToku kad god naletite na nešto što vam se sviđa i ponovno to poslušati u sklopu vašeg feeda For You. Bit će uključena i u stranicu izvođača Sound Detail.

Slična funkcionalnost također će biti dostupna za slušatelje Amazon Musica, također u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. U ovoj aplikaciji, pjesme će biti dodane na popis za reprodukciju TikTok Songs ili drugi popis za reprodukciju po vašem izboru.