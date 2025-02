Tportal na Bug Future Showu: Jesu li aplikacije lijek za deformacije informacija?

U modernom medijskom prostoru istinitost informacija vrlo je relativan pojam. Točnost često zauzima stražnje sjedalo u korist političkoj pristranosti, a manipulacija sadržajem tema je o kojoj pričamo svakog dana. Aplikacije su u ovoj eri dezinformacija zapravo postale masovnim medijima, slično kao što su nekoć to postale televizija, tisak i na koncu - internet.

U polusatnom panelu održanom na Bug Future Showu tportalov glavna urednica Dijana Suton , HT-ov komunikacijski stručnjak Bojan Muščet i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić razgovarali su o tome kako tehnologija, personalizacija i inovativne aplikacije mogu pomoći korisnicima da dođu do pouzdanijih informacija.

'Danas pratim informacije kroz razne izvore, pa i kroz ljude. Ono što mnogi misle jest da mladi danas informacije prikupljaju samo kroz društvene mreže, no istraživanja su pokazala da ako im se pruže alternativni izvori informacija i pruže ključne informacije - da će ih oni početi pratiti', dodao je Jokić.

'S obzirom na to da danas, za razliku od prije dvadesetak godina, informacije o zbivanjima u svijetu možemo prikupiti iz puno većeg broja izvora, jako je važno moći ih provjeriti. Rekao bih da je fact checking univerzalna stvar koju bi morali učiti svi mladi', komentirao je Jokić.

'U ovoj količini informacija kojima smo izloženi ljudi obično imaju vremena za kratku formu, no ako je sadržaj zanimljiv, brojke se mijenjaju', ustvrdila je.

Suton je spomenula da se, prema statistici, prosječni posjetitelj tportala na nekom članku zadržava oko dvije minute, no da se zahvaljujući uvođenju nove aplikacije taj broj povećao na šest. 'Ovo, napominjem, nije pravilo koje definira posjetitelje našeg medija - ako naiđu na zanimljiv sadržaj i on ih zaintrigira, provest će više vremena sve dok ne pročitaju, recimo, kolumnu koja ih zanima', navela je.

Micanje fact checkinga na Meti - dobra ili loša stvar?

Upitan o trendovima na društvenim mrežama i nedavnom micanju fact checkinga u Meti, Jokić je naglasio da je cijela situacija u još preranom stadiju da bi se mogla konkretnije procijeniti:

'Hoće li svi ostali slijediti primjer Zuckerberga ili zadržati fact checking treće strane, vidjet ćemo. Nisam zagovornik cenzure i vjerujem da kao zajednica možemo kontrolirati stvari putem drugih kanala. Ipak živimo u globalnom selu gdje je cijeli internet jedan forum. Ako govorimo o istini informacija i tome kako su stvari danas, samo treba malo premotati traku i sjetiti se kakve smo sve stvari čitali po novinama prije dvadeset godina', rekao je Jokić.

Istina ili brzina

Moderni mediji obično se vole hvaliti ažurnošću informacija, brzim reportažama i munjevitim objavama. Suton je uvjerena da biti prvi definitivno pomaže i da ljude ka portalima privlače informacije o stvarima koje su se dogodile prije par minuta, no također je naglasila da je ključna provjera samih informacija.

'Da me dotjerate do izbora jedno ili drugo, uvijek ću biti zagovornica provjerenih informacija. To je nešto na čemu, uostalom, gradimo povjerenje čitatelja prema medijima', komentirala je glavna urednica tportala.