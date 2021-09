Strepite od spajanja WhatsAppa, Instagrama i Messengera? Evo što o tome kaže u Facebooku

Integracija tri sustava za digitalnu komunikaciju u jednu platformu bit će opcionalna i moći će je se jednostavno, kažu iz Facebooka

Konačni cilj je, doduše, potpuna integracija koja će, s jedne strane povezati vas i sve vaše prijatelje na drugim Facebookovim platformama, a s druge strane generirati kaos nepojmljivih proporcija, povezavši jednu od najmanje privatnih platformi za dopisivanje (Messengera) s onom koja tvrdi da manično čuva vaše podatke (WhatsApp) - htjeli vi to ili ne. Loredana Crisan, potpredsjednica odjela za 'iskustvo dopisivanja' u Facebooku tvrdi da vizija sjedinjenog sustava nije toliko drakonska - štoviše, korisnici će imati priliku izabrati.

Premda trenutno nemamo baš previše interakcije među Messengerom/Instagramom i WhatsAppom, kompanija će taj razmak u budućnosti stanjiti. 'Naš cilj je spojiti rad Messengera i WhatsAppa - pomoću kojih ćete slati poruke kao da se spajate emailom koji radi na nekoliko računa'.

Na koncu, ono što će možda ublažiti udarac Facebookovog zadiranja u sve platforme na kojima imate račun, mogućnost je izbora. Korisnici WhatsAppa moći će birati žele li povezati aplikaciju sa ostalim društvenim mrežama. Ona 'nezgodna' promjena pravila koja je WhatsApp uveo početkom godine odnose se i na dijeljenje podataka sa drugim mrežama te služi kao kamen temeljac potencijalne i, ponavljamo, opcionalne integracije.

Sve aplikacije će, ako se povežu sa WhatsAppom, dijeliti njegov pristup razgovorima, pruživši korisnicima mogućnost enkripcije razgovora na dva kraja. Njihov je cilj napraviti sustav kojim će se posjetitelji svih njihovih platformi moći međusobno dopisivati bez prijelaza iz jedne aplikacije u drugu.

Premda povezivanje Instagrama i Messengera ide po planu, integracija WhatsAppa mogla bi postati još jednim čavlom u Facebookovom kovčegu. Kompanija je više nego poznata po vrlo neodgovornom odnosu prema korisničkim podacima, njezin predsjednik vodi tajne kampanje koje bi ga lažno prikazale kao inovatora, a jedini način na koji će moći preživjeti najavljenu tranziciju je stopostotnom transparentnošću i nuđenjem opcija uz jednostavno i jasno objašnjenje.

Ako to ne naprave, očekujte apsolutni kaos, zaključuje The Next Web.