Streaming, prodaja, proizvodnja i sve ostalo: Ovo je ključ zarade na videoigrama

Gejming industrija, unatoč nekolicini povijesnih krahova, iz godine u godinu bilježi nevjerojatan rast, no mnogi se pitaju kako se uopće zarađuje na videoigrama. Imamo odgovor

Virtualni dućani za igre izvrnuli su naglavačke ideju jeftinijih digitalnih kopija, s obzirom na to da velik broj igrača zbog jednostavnosti preferira nabavku naslova digitalnim preuzimanjem, a kompanije poput Sonyja izbacile su konzole koje dolaze bez ulaza za fizičke medije, oslanjajući se na digitalnu distribuciju. Jedan od razloga zbog kojih je ovaj način prodaje, bar u startu, jamčio igre po jeftinijim cijenama je to što nitko nije morao proizvoditi kutije niti snimati igre na optički medij. Danas se velik broj videoigara može pronaći u dućanima po istoj ili čak nižoj cijeni nego kod digitalnih distributera samo zato što velik broj igrača više nema izbora.

Uz postojani rast digitalnih dućana, velik broj nezavisnih kompanija koristi priliku te distribuira naslove putem specijaliziranih platformi poput Steama i Epic Games Storea. Kompanije mogu zaraditi uz pomoć reklama i transakcija unutar igara, a korisnici dobivaju blagodati masivnog digitalnog portfelja igara po, u pravilu, nižim cijenama. To nas dovodi do starog načina prodaje igara u kutiji, a on, premda još postoji, u pravilu zauzima zadnje mjesto u digitalnoj distribuciji.

Gejming industrija već godinama bilježi kontinuirani rast. Svakog dana osnivaju se novi timovi čiji članovi žele zaraditi proizvodnjom videoigara, a posljedica je porast potražnje za iskusnim kadrom. To znači da priliku za zaradu mogu pronaći umjetnici, marketingaši, stručnjaci za ljudske resurse i projektni menadžeri. Problem je to što većina studija traži ljude s iskustvom zato što interni trening djelatnika obično traži puno vremena te zna biti problematičan ako tim mora trenirati novu osobu usred zahtjevnog produkcijskog procesa.

Nezavisni studiji zovu se tako jer digitalno proizvode i izdaju igre te su to uglavnom male kompanije koje rade na svojim naslovima. Indie studiji u pravilu raspolažu ograničenim budžetom te se bave razvojem, distribucijom i marketingom svojih igara. Pritom su puno otvoreniji za nove ideje nego što je to slučaj kod izdavača.

Što se hrvatske gejming industrije tiče, ona se uglavnom svodi na nezavisne razvojne timove, uz naglasak na nekoliko većih kompanija poput CroTeama ili Nanobita. Hrvatski timovi i dalje stoje iza brojnih uspješnih naslova, počevši od CroTeamove franšize Serious Sam, pa sve do igre preživljavanja SCUM, koju su razvili Gamepires, tvorci trkaće igre Gas Guzzlers.

'Tijekom pandemije svi gejming sajmovi otkazani su i prebačeni na online inačicu, pa čak i Reboot Infogamer, koji je tijekom pandemije postao Reboot Online Games Week', rekao je Aleksandar Gavrilović iz studija Gamechuck. To je za indie studije bila dosta dobra okolnost zato što su se od kuće mogli uključiti na međunarodne sajmove i virtualno predstaviti igru - bez potrebe za avionskim kartama i dodatnim troškovima.

Pandemijska je era, tim rečeno, za hrvatske razvojne timove bila velika prilika. Gearbox je tako potpisao ugovor sa zagrebačkim timom Under the Stairs, autorima igre Eyes in The Dark.