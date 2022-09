[VIDEO] Zabava za vikend: Izabrali smo pet izvrsnih igara

Izabrali smo izvrsne videoigre koje će vas garantirano cimnuti iz jesenskog raspoloženja

Bajkoviti platformer prekrasne grafike Ori and the Blind Forest dobio je nastavak koji donosi još neprijatelja, još izazova i još srceparajuće drame popraćene emotivnom glazbom. Ako ste ljubitelj fantastike i padate na slatka šumska bića s tužnim pozadinskim pričama, a usput se ne sramite poštenog platformskog izazova, vjerujemo da ćete svoje mjesto pronaći u društvu malenog Orija.

Little Nightmares II



A sad, malo jeze. Little Nightmares 2 je, kao što i sam naslov nalaže, nasljednik atmosferičnog horor platformera u kojem, kao mali dječačić sa vrećicom na glavi, nastojite istražiti neobičan krajobraz ispunjen nizom vrlo opasnih neprijatelja. Šuljanje i inteligecija vaše su najveća oružja, a nagrada je još jedan korak prema rješenju intrigantne i atmosferične zavrzlame. Ako volite platformske igre s elementima horora, a ne igraju vam se survival horori, Little Nightmares 2 je izvrstan izbor.

Ako više volite kombinaciju roguelite igara, možda će vam se svidjeti nedavno izašao viralni hit Cult of The Lamb. Riječ je o igri u kojoj preuzimate ulogu zločeste ovce koja u službi zaboravljenog božanstva krene u pobunu protiv trenutno aktivnih 'lažnih proroka', a kako bi to napravila - osnuje kult. Morat ćete se brinuti za članove, sakupljati resurse i probijati kroz nekoliko regija u nadi da ćete, kao što je predskazano, svrgnuti tirane kojima ste na početku igre bili žrtvovani. Ako ste u jesenjem raspoloženju, a igraju vam se neobične i vrlo lijepo dizajnirane igre, Cult of The Lamb bi vas mogao jako razveseliti.

Doom Eternal