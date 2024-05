Što sve hakeri mogu s vašom adresom e-pošte? Više nego što mislite

No što je s adresom e-pošte? Treba li i njoj posvetiti više pozornosti? Što hakeri uopće mogu napraviti s njom, jednom kad je uspiju pribaviti?

Protiv takvih napada oprez i zdrav razum su svakako najbolja zaštita. No instalirajte i kvalitetnu sigurnosnu aplikaciju i/ili proširenje za web preglednik.

Znaju li vašu adresu e-pošte, kriminalci će vjerojatno to pokušati zlorabiti tako što će vam poslati e-mail dizajniran kako bi vas uvukao u klopku prijevare ili krađu identiteta.

Većina nas koristi jedan ili dva računa za e-poštu, putem kojih obavljamo razne poslove, od slanja memeova prijateljima do komunikacije s bankom ili liječnikom te obavljanja financijskih transakcija.

To, naravno, ne znači da svoju adresu e-pošte trebate dati bilo kome. Završi li kod spamera ili hakera, mogli biste požaliti zbog toga.

Kratak odgovor na to pitanje glasi: vjerojatno puno više no što mislite, s potencijalno ozbiljnim posljedicama po financije i osobni život.

Lažiranje adrese e-pošte

Napadači mogu lažirati vašu adresu e-pošte da bi prevarili i druge ljude.

Evo kako to rade: prvo stvaraju krivotvorenu adresu pošiljatelja koja izgleda kao vaša, čineći male i teško uočljive promjene, poput dodavanja točke ili zamjene broja slovom.

Zatim koriste adresu e-pošte za slanje poruka koje sadrže štetni zlonamjerni softver ili zahtjeve za novcem. Kako adresa e-pošte izgleda legitimno, njeno lažiranje omogućuje prevarantima zaobilaženje filtara neželjene pošte.

Otkrivanje osobnih podataka

Uz pomoć adrese e-pošte kriminalcima će, teoretski, biti lakše uhoditi vas na Facebooku, LinkedInu i drugim društvenim mrežama. Tamo mogu doći do niza drugih potencijalno korisnih podataka i informacija.

Stoga ne objavljujte online ništa što nije za širu javnost.

Slanje poruka kontaktima

Recimo da je phishing napad uspio, pa napadači imaju zaporku vaše e-pošte. Situacija postaje još ozbiljnija jer ne samo što mogu upasti u vaš digitalni sandučić, već i slati poruke u vaše ime rođacima, prijateljima, osobama s kojima ste u romantičnoj vezi, kolegama s posla...

Pristup vašim korisničkim računima online

Ako imaju e-poštu i lozinku, napadači mogu pokušati provaliti u vaše korisničke račune online, na društvenim mrežama, web trgovinama i drugdje.

To mogu učiniti tako što će - koristeći vaš e-mail - resetirati lozinku na tim servisima. Bez postavljene dvostupanjske provjere to je vrlo lako postići.

Krađa financijskih podataka

Osjetljivi financijski podaci tek su nekoliko koraka udaljeni od vaše adrese e-pošte. Napadači mogu phishingom doći do lozinke, pa potom ciljati bankovne račune online, naročito ako ste ih povezali na adresu hakirane e-pošte.

Mogući dodatni sloj zaštite je RFID novčanik, koji priječi skeniranje kartica u prolazu.

Ucjenjivanje

Jednom kad dobiju pristup vašoj e-pošti, nije nemoguće do će napadači pronaći materijal za ucjenjivanje, kao i dodatne podatke za to kako doći do vas u stvarnom svijetu.