Što su to uopće 'halucinacije' i zašto su AI chatbotovi ponekad puni dezinformacija

Umjesto toga, predlaže da se sir ljepilom zalijepi na pizzu ako se odlijepi, sugerira konzumaciju kamenja radi poboljšavanja zdravlja i ponavlja više puta opovrgnute teorije zavjere, poput one da je bivši američki predsjednik Barack Obama musliman.

Nije jedina sklona takvom ponašanju. Istraživanje koje je proveo startup Vectara, prenosi Euronews, otkrilo je da roboti za brbljanje temeljeni na umjetnoj inteligenciji izmišljaju informacije između tri i 27 posto vremena.

Što su halucinacije umjetne inteligencije?

Veliki jezični modeli (large language models, LLM), koji pokreću chatbotove kao što su OpenAI-jev ChatGPT i Googleov Gemini, uče predvidjeti odgovor na temelju obrazaca koje promatraju. Model izračunava najvjerojatnije sljedeće riječi za odgovor na vaše pitanje na temelju onoga što se nalazi u njihovoj bazi podataka.

Ali ponekad podaci o obuci modela mogu biti nepotpuni ili pristrani, što dovodi do netočnih odgovora, a to se kolokvijalno naziva halucinacijama. Prema Googleu, više je razloga zbog kojih se one događaju.

To bi mogli biti nedostatni podaci o obuci koje koristi model, netočne pretpostavke ili skrivene pristranosti u informacijama koje upotrebljava chatbot. Google je identificirao nekoliko vrsta halucinacija umjetne inteligencije, poput netočnih predviđanja događaja, lažno pozitivnih rezultata identificiranjem nepostojećih prijetnji i lažnih negativnih rezultata.

U Googleu priznaju da halucinacije mogu imati značajne posljedice. Primjerice, zdravstvena umjetna inteligencija može pogrešno detektirati benignu promjenu na koži kao malignu, što kao posljedicu može imati nepotreban medicinski zahvat ili tretman.

Nisu, doduše, sve halucinacije loše. Recimo, mogu biti korisne u kreativnim situacijama, pri stvaranju teksta ili slike. Pitanje je kako ih navesti na razlikovanje kreativnog od činjeničnog.