Što je prediktivna umjetna inteligencija i kako funkcionira? Evo što trebate znati

3) Prijedlozi aplikacija i sadržaja

Recimo, ako koristite Google Drive, možete vidjeti poruku You often open around this time na dokumentima koje često otvarate.

Također ćete vidjeti poruke kao što su Based on past activity ili You've opened frequently.

Slično je s pametnim telefonima, jer vam mogu dati preporuke za otvaranje aplikacija koje obično koristite u određeno doba dana, ali i kako to učinkovitije činiti.

4) Ekonomske projekcije

Prediktivna umjetna inteligencija može pomoći ekonomistima pri procjenama kako će se financijska tržišta mijenjati s vremenom.

Naprimjer, temeljem povijesnih podataka i trenutnih globalnih događaja, može odrediti hoće li određeni tečajevi valuta porasti ili pasti, kao i hoće li se ponašanje potrošača promijeniti u određenim situacijama, hoće li cijena neke kriptovalute pasti i tome slično.

5) Vremenska prognoza

Prediktivna umjetna inteligencija može mjeriti više vremenskih podataka u kraćim razdobljima da bi vam ponudila što precizniju vremensku prognozu.

6) Poslovne odluke

Tvrtke koriste prediktivnu umjetnu inteligenciju za donošenje boljih odluka i projekcija za nadolazeću godinu.