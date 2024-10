Što se dogodilo s nestalim stanovništvom Uskršnjih otoka? Pojavila se nova teorija

Što se točno dogodilo na otoku koji je udaljen 1900 kilometara od najbližeg polinezijskog otoka, i 3700 kilometara od Južne Amerike? Sva arheološka, antropološka, genetička i druga istraživanja otoka i njegovih stanovnika dosad su davali različite odgovore, no punu sliku i dalje nemamo.

Teorija o ekološkom samoubojstvu pada u vodu?

Vjerojatno najpoznatija i najraširenija teza o propasti Rapa Nui civilizacije ona je o ekocidu, odnosno ekološkom samoubojstvu u 17. stoljeću. Smatra se da joj je glavni uzrok bila prenaseljenost i loše upravljanje ne naročito bogatim resursima na otoku. Nije ni čudo da je ta teorija postala jedan od putokaza što bi se moglo dogoditi čovječanstvu ne počne li voditi računa o svom okruženju. Druga dilema jest jesu li stanovnici Rapa Nui, koji su tamo došli iz Polinezije, imali dodira s urođenicima na američkom kontinentu i prije dolaska Europljana na otok 1722.

Najnovija genetska studija, nedavno objavljena u časopisu Nature, baca novo svjetlo na ove dvije rasprave, a autori su joj sa sveučilišta u Copenhagenu i Lausanni, u suradnji s nekoliko znanstvenika iz Austrije, Francuske, Čilea, Australije i SAD-a. Oni su ispitivali genome 15 pojedinaca s Uskršnjeg otoka koji su živjeli između 1670. i 1950., a čiji ostaci se čuvaju u Muzeju čovjeka u Parizu.

Kad se prepriča povijest Rapa Nui, doista može zvučati kao upozorenje za današnje Zemljane. Otok su do 1250. naselili Polinežani pristigli sa zapada, i sasvim promijenili izgled otoka. Deforestacijom zbog obradivog zemljišta s otoka su do 1600. sasvim nestale palme koje su činile glavninu raslinja, a stanovnici su slavili sami sebe i svoju veličinu postavljanjem mnoštva golemih kamenih skulptura, slavnih moaija. Prema 'ekocidnoj' teoriji, populacija od oko 15 tisuća ljudi promjenama okoliša na koncu je dovela do nedostatka resursa, gladi, ratova, pa čak i kanibalizma, što je rezultiralo katastrofalnom depopulacijom.