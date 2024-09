Kako polako nestaju tragovi jedne od najvećih pomorskih katastrofa u povijesti

Najnovije fotografije s olupine koja leži 640 kilometara od Newfoundlanda, koje je nedavno objavio BBC, otkriva razmjere raspadanja. Najviše se to vidi na slikama pramca broda, na kojem u odnosu na prije nekoliko godina nedostaje dobar komad ograde. Posljedica je to ekstremnih uvjeta na dnu oceana, od tlaka na velikoj dubini, preko struja na dnu mora, do bakterija koje se hrane željezom. Istodobno, sam brod utječe na okoliš i morski život oko olupine.