Diskrecija zajamčena? Stručnjaci su analizirali aplikacije za mentalno zdravlje, pogledajte što najviše zabrinjava

Nakon analize brojnih aplikacija za samopomoć, psihološku analizu i molitvu, stručnjaci su ostali zapanjeni niskom kakvoćom zaštite

Aplikacije su dizajnirane za osjetljive teme poput duševnog stanja no i dalje sakupljaju velike količine osobnih podataka pod alibijem opskurnih pravila privatnosti. Većina aplikacija, primjerice, ima vrlo slabu zaštitu privatnosti te korisnicima dozvoljava izradu računa sa slabim lozinkama.

'Velika većina aplikacija za duševno zdravlje i molitvu su iznimno ljigave' rekla je Jen Caltrider, voditeljica tima ' Privacy Not Included '. 'Takve aplikacije prate, dijele i zarađuju na najintimnijim osjećajima i mislima poput raspoloženja, mentalnog stanja i biometrijskih podataka'.

Aplikacije za psihološku pomoć statistički dolaze sa lošijom zaštitom privatnosti od ostalih kategorija softvera, kažu analitičari iz Mozille. Neke od najslabije zaštićenih aplikacija, ističu, su one za molitvu, piše The Verge .

Aplikacije s najgorom razinom zaštite su, piše Mozilla, Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Pray.com i Talkspace. Chatbot Webot, primjerice, kaže da sakuplja informacije o korisniku od trećih strana i dijeli informacije u svrhu reklamiranja, dok usluga za psihološko savjetovanje sprema transkripte svih razgovora.



Mozillin tim je objavio kako je kontaktirao kompanije koje proizvode te aplikacije te ih je više puta pitao oko zaštite korisničkih informacija. Na poruku su odgovorile samo tri.



Tradicionalna psihološka pomoć je mnogima nedostupna, što zbog cijena, što zbog dugih lista čekanja. Problemi su se pogoršali tijekom pandemije kad je sve više ljudi trebalo pomoć. Aplikacije za psihološku pomoć su ispunile tu prazninu, no ta pomoć dolazi po cijeni korisničke privatnosti, piše u izvješću.



'Aplikacije rade kao strojevi za usisavanje podataka s naljepnicom 'psihološka pomoć' rekla je Mozillina Misha Rykov. 'Drugim riječima: Vuk u ovčjoj koži'.