Što ovi emojiji zapravo znače i koristite li ih pogrešno? Pripremili smo mali vodič

Među tisućama raznih emojija, čiji se izgled i značenje stalno mijenjanju, lako je pogriješiti. Donosimo pregled često korištenih emojija koji možda ne predstavljaju ono što mislite
I ako svakodnevno koristite emojije, vjerojatno ih ne koristite sve ispravno. Zbog generacijskih razlika u načinima na koje interpretiramo emojije, dvosmislenih vizualnih prikaza i niz drugih razloga uvijek je dobro dva puta provjeriti jeste li ih protumačili kako treba.
Trijumfalno lice 😤
Ovaj emoji izgleda ljutito, ali nije tako izvorno zamišljen. Kao što službeni Unicode naziv sugerira, trebao bi izražavati trijumf nakon što se prevlada nešto teško.
Možete ga koristiti za predstavljanje euforije koju osjećate nakon završetka teškog projekta na poslu, nadmašivanja osobnog rekorda u fitnessu i tome slično.
Za ljutnju ili frustraciju pokušajte s 😡 (durenje), 😠 (ljutnja) ili 🤬 (ozbiljno lice sa simbolima koji prekrivaju usta).
Palac gore👍
Ovo je jednostavan emoji, koristan kad želite pokazati kako se slažete s nečim.
Međutim, ovisno o kontekstu, može djelovati pasivno-agresivno. Ako pošaljete palac gore kao odgovor na dugu ili promišljenu poruku, to može izgledati potcjenjujuće ili kao da pokušavate završiti razgovor na tome.
Korisno je za potvrdu kratkih poruka, ali trebali biste odgovoriti istom mjerom na duže.
Ako ste zabrinuti kako će palac gore biti pogrešno protumačen, pokušajte koristiti ❤ (teško crno srce) ili 💯 (simbol stotinu bodova) za veću emociju prilikom potvrđivanja poruke.
Lubanja 💀
Izvan svijeta emojija lubanja predstavlja smrt, opasnost ili otrov. I dok ih ovaj emoji može predstavljati i online, češće ga se koristi u figurativnom značenju ("Mrtav sam" od smijeha, trzanja ili frustracije).
Ako trebate jasnije izraziti smrt, pokušajte s 🪦 (nadgrobni spomenik) ili ⚰️ (lijes).
Sklopljene ruke 🙏
Ovaj višenamjenski emoji ima nekoliko različitih načina tumačenja. Neki ga vide kao davanje petice, ali to nije namjera. Također se često koristi za označavanje molitve ili nade.
Još jedno značenje ovog emojija je ilustracija uobičajene geste ruke za izgovaranje molim ili hvala u Japanu. Slična gesta koristi se u nekoliko zemalja jugoistočne Azije za izražavanje zahvalnosti ili pozdrav.
Za izražavanje molitve možete koristiti i 🛐 (mjesto bogoslužja). Možete kombinirati (ruka koja gura desno) i (ruka koja gura lijevo) za pompozniji high five.
Simbol crtice 💨
Uobičajena upotreba ovog emotikona je ispuštanje plinova, posebno kada se kombinira s mnogim drugim emotikonima lica ili ljudi.
Međutim, kao što i samo ime pokazuje, zamišljen je kao oblak u crtanom stilu.
Možete ga kombinirati s drugim emotikonima, poput 🏃 (trkač), kako biste prikazali brže kretanje.
Lak za nokte 💅
Ovaj emotikon se može shvatiti doslovno kako biste nekome rekli kako lakirate nokte.
Drugo jednostavno značenje je izražavanje luksuza ili uživanja (recimo, u slobodnom danu).
Ali, ide dalje od toga. Koristi ga se za pokazivanje ravnodušnosti, kao da usporavate i lakirate nokte dok se događa nešto ludo.
Lice naglavce 🙃
Ovaj naopako okrenuti smajlić može izgledati kao prikaz razigranog ili šašavog stava, ali većina ljudi ga ne tumači tako. Umjesto toga, namijenjen je pokazivanju pasivno-agresivnosti ili komuniciranju u sarkastičnom tonu.
Na primjer, mogli biste reći 'Onda ne izlazimo večeras 🙃' kada ste uzrujani što je netko promijenio planove u zadnji čas. Ili 'Hvala Bogu da je padala kiša zadnjeg dana našeg putovanja 🙃'.
Za razigranost i šašavost pokušajte s 😛 (lice s isplaženim jezikom).
Razočarano koje prikazuje olakšanje 😥
Ovaj emotikon prenosi složenu emociju i lako ga je zamijeniti s mnogim drugim emotikonima koji imaju znoj ili suzu na sebi.
Prema nazivu, namijenjen je prenošenju osjećaja kad ste uzrujani zbog nečega, ali ste sretni što nije gore. Namijenjen je blagim frustracijama, budući da postoji mnogo emotikona za jače osjećaje.
😓 (lice s hladnim znojem) prenosi tugu ili bol bez olakšanja koje prenosi gornji. S druge strane, 😅 (nasmiješeno lice s otvorenim ustima i hladnim znojem) izražava kako vam je neugodno nešto pitati ili kako ste upravo prošli kroz situaciju u kojoj ste se zamalo izvukli.
Lice sa suzama radosnicama 😂
Vjerojatno ovaj superpopularni emotikon vidite desetke puta dnevno. I dok je njegovo značenje jasno – suze su vam krenule na oči od smijeha - problem je u tome što ga se prekomjerno koristi.
Drugi emojiji nude niz emocija: 😁 (nasmiješeno lice s nasmiješenim očima) za nešto što vas je nasmijalo, 😆 (nasmiješeno lice s otvorenim ustima i čvrsto zatvorenim očima) za opći smijeh i 🤣 (valjanje po podu od smijeha) za nešto urnebesno smiješno, piše Make Use Of.