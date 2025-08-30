Što ovi emojiji zapravo znače i koristite li ih pogrešno? Pripremili smo mali vodič

I ako svakodnevno koristite emojije, vjerojatno ih ne koristite sve ispravno. Zbog generacijskih razlika u načinima na koje interpretiramo emojije, dvosmislenih vizualnih prikaza i niz drugih razloga uvijek je dobro dva puta provjeriti jeste li ih protumačili kako treba.

Trijumfalno lice 😤

Ovaj emoji izgleda ljutito, ali nije tako izvorno zamišljen. Kao što službeni Unicode naziv sugerira, trebao bi izražavati trijumf nakon što se prevlada nešto teško.

Možete ga koristiti za predstavljanje euforije koju osjećate nakon završetka teškog projekta na poslu, nadmašivanja osobnog rekorda u fitnessu i tome slično.

Za ljutnju ili frustraciju pokušajte s 😡 (durenje), 😠 (ljutnja) ili 🤬 (ozbiljno lice sa simbolima koji prekrivaju usta).

Palac gore👍

Ovo je jednostavan emoji, koristan kad želite pokazati kako se slažete s nečim.

Međutim, ovisno o kontekstu, može djelovati pasivno-agresivno. Ako pošaljete palac gore kao odgovor na dugu ili promišljenu poruku, to može izgledati potcjenjujuće ili kao da pokušavate završiti razgovor na tome.

Korisno je za potvrdu kratkih poruka, ali trebali biste odgovoriti istom mjerom na duže.

Ako ste zabrinuti kako će palac gore biti pogrešno protumačen, pokušajte koristiti ❤ (teško crno srce) ili 💯 (simbol stotinu bodova) za veću emociju prilikom potvrđivanja poruke.

Lubanja 💀

Izvan svijeta emojija lubanja predstavlja smrt, opasnost ili otrov. I dok ih ovaj emoji može predstavljati i online, češće ga se koristi u figurativnom značenju ("Mrtav sam" od smijeha, trzanja ili frustracije).

Ako trebate jasnije izraziti smrt, pokušajte s 🪦 (nadgrobni spomenik) ili ⚰️ (lijes).

Sklopljene ruke 🙏

Ovaj višenamjenski emoji ima nekoliko različitih načina tumačenja. Neki ga vide kao davanje petice, ali to nije namjera. Također se često koristi za označavanje molitve ili nade.

Još jedno značenje ovog emojija je ilustracija uobičajene geste ruke za izgovaranje molim ili hvala u Japanu. Slična gesta koristi se u nekoliko zemalja jugoistočne Azije za izražavanje zahvalnosti ili pozdrav.

Za izražavanje molitve možete koristiti i 🛐 (mjesto bogoslužja). Možete kombinirati 🫸 (ruka koja gura desno) i 🫷 (ruka koja gura lijevo) za pompozniji high five.

Simbol crtice 💨

Uobičajena upotreba ovog emotikona je ispuštanje plinova, posebno kada se kombinira s mnogim drugim emotikonima lica ili ljudi.

Međutim, kao što i samo ime pokazuje, zamišljen je kao oblak u crtanom stilu.

Možete ga kombinirati s drugim emotikonima, poput 🏃 (trkač), kako biste prikazali brže kretanje.