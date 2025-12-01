Danijela Martinović javno otkrila što njezina obitelj misli o Josipu: 'Uopće ne razumijem'

Splitska pjevačica Danijela Martinović stala je pred kamere IN magazina i otkrila kako će provesti Božić i Novu godinu, ali i kako je to izgledalo u njezinoj obitelji kada je ona sama bila dijete. Kako je rekla, otac ju je nagovorio da snimi pjesmu 'Tiha noć'.

'Moj tata je za mnogošto glavni krivac. Zato što sam ja zapravo kao djevojčica, ne znam koliko mjeseci ranije sam prvi put uzela mikrofon u ruke i na jednoj ponoćki, to je bila moja prva izvedba 'Tihe noći' uživo i to je bila jako akustična, jako intimna, bila je samo uz gitaru. Ja sam se toliko tresla. Bila je za vrijeme svete pričesti. Crkva je pucala po šavovima, ja sam se toliko tresla. Ja sam pjevala tu 'Tihu noć'. Čak sam uspjela falit tekst ali sva sreća nije puno ljudi to ovaj shvatilo i moj tata je meni godinama govorio: 'Dušo, pa kad ćeš ti snimit 'Tihu noć', to je najljepša 'Tiha noć' u životu!'

Ono što joj danas nedostaje je što se cijela obitelj sada sve rijeđe okuplja, osobito u blagdansko vrijeme. 'Znate što, sada je malo nezgodnije zato što nismo svi na okupu u tom cijelom periodu. A kada smo bili bliže, nešto najposebnije, nešto najsvetije, nešto što stvarno pamtim, nešto vrlo posebno, to su nedjeljni ručci gdje bi na početku svakog ručka tata poveo molitvu i na kraju svakoga ručka završavao molitvu sa jednim predivnim starim ritualom, gdje bi umakao kruh u crno vino i onda, dok bi završavo molitvu, se zapravo gasila adventska svijeća.'

Tako je, priznala je, i nastao njezin božićni album koji je snimila u tajnosti. Da ga snima, znala su tek njezina tri producenta, a sve iz jednostavnog razloga - željela je da to bude potpuno iznenađenje.

Iako je ona sama trebala biti domaćica jednu od idućih nedjelja, planovi su se promijenili, pa je i to, za sada, 'palo u vodu'. 'Ja sam mislila da će to bit ove godine, ali kako se kaže, čovjek snuje, a Bog određuje. Ipak to neće biti ove godine, ali će stvarno biti slijedeće godine, to je sigurno jer se sve to skupa malo prolongiralo ali u redu je. Znate svi koji su gradili kuću i svi koji bilo što grade u životu znaju da radnicima dva tjedna, najčešće znače po 2 ili 3 mjeseca, mislim da ne sigurna sam da će to sljedeće godine biti kod nas.'

Tradicija na stolu

Ono što zna je da će tada spremati tradicionalna jela iako je, priznaje, 'što se kuhanja tiče ispala iz forme', no, zato se uvijek može osloniti na svoju mamu. 'Ja je još uvijek dan danas znam zvati za neke male savjete. Ona je meni bila joker zovi otpočetka kad sam tek počela putovat. Mama, kako se sad kuva juha, onda bi mi ona na telefon. Staviš ovo, staviš ono i to dan danas je.'

A ono što je već godinama u njezinoj obitelj ritual kojim se 'završava ručak' je pjesma. 'Moj tata je to davno uveo, iako nevoljko, ostatak familije samo bi gledao tatu i onda bi on okej, to je umjesto deserta i onda on zna - dušo, hoćeš ti uvatit i onda kad ja uvaqtim, onda svi nastave i to je. To je recimo nama, stvarno umjesto deserta, to je nešto na čemu sam toliko zahvalna, zato što sam svjesna, u stvarnom trenutku da još imam to, da još uvijek mogu reći hej tata, hej mama i da su oni tu', otkrila je Danijela i dodala kako se u obiteljsko višeglasje uključio i njezin dečko Josip Plavić:

'Da, da,da priključi, Pa mora znat. I dobar je u višeglasju. Brzo se snašao, sve od dalmatinskog humora. Sve, obožavaju ga, stavili su ga na tron. Uopće ne razumijem.'