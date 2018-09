Što kad vam Google servira ovo upozorenje? Evo što vam je činiti

Pogledajte gornji lijevi kut adresne trake. Vidjet ćete sličicu lokotića. Ako je zaključan, kao na tportal.hr, to znači kako je to web odredište sigurno. No, što ako nije? Doznajte!

Za početak - što taj lokotić uopće predstavlja i znači? Googleov web preglednik Chrome već neko vrijeme upozorava nas je li web odredište koje smo posjetili sigurno ili nije. Od ove godine uključuje upozorenje u slučaju da web odredište ne koristi sigurniji internetski protokol https umjesto starijeg i rizičnijeg protokola http. Oznaka https govori kako web odredište ima certifikat SSL ili TLS, odnosno kako je vaša poveznica enkriptirana. Sve što odlazi od vašeg uređaja prema udaljenom web poslužitelju i nazad istim smjerom praktično je nečitljivo bilo kome osim vas. To bi vas trebalo zaštititi od napada putem posrednika (man-in-the-middle, MITM) koji presreću podatke dok putuju od jednog do drugog terminala.

Također, to bi trebalo upućivati kako se radi o izvornom web odredištu, ne lažnjaku kojim vas cyberkriminalci pokušavaju namamiti ne bi li vam phishingom pokrali važne i povjerljive osobne podatke. Kad biste morali obratiti pozornost na Chromeova upozorenja? Pa, u svakom slučaju ih ne biste smjeli zanemariti pojave li se dok obavljate bilo kakve financijske transakcije online, bez obzira radi li se o online bankarstvu ili shoppingu. Povećani oprez potreban je također kad god se trebate negdje ulogirati ili ostaviti bilo kakve osobne podatke. Trebate li ikad zanemariti Googleova upozorenja? U pravilu, ne. No, možete se dogoditi kako će se, recimo, Chrome oglasiti na web stranici manjeg trgovca ili proizvođača koji si ne mogu priuštiti certifikate TSL/SSL. Što onda? Općenito govoreći, ne biste smjeli osobne podatke unositi bilo gdje ako nisu zaštićeni enkripcijom. Ako ipak želite nastaviti kupovinu, bar budite svjesni rizika u koji se upuštate. Ako želite samo pristupiti blogu kako biste pročitali novu objavu, puno su manji izgledi kako ćete se naći u problemima. Ipak, nemojte ništa preuzimati s web odredišta koja ne poznajete dobro i kojima ne vjerujete u potpunosti. Kako još možete provjeriti je li web odredište sigurno? Lažna web odredišta moguće je prepoznati po nekoliko znakova. Ako se nađete suočeni s nepismenim tekstom punim gramatičkih pogrešaka, trebate biti na oprezu. Cyberkriminalci u pravilu ne angažiraju profesionalce kako bi im napisali tekstove.

