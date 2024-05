Što bi bilo sa Zemljom da Mjesec odjednom nestane? Ovo su scenariji

Ali recimo da se to dogodilo: da je Mjesec nestao, a Zemlja je nekako ostala relativno netaknuta.

'Mislim da bi jedini vjerojatni astronomski događaj koji bi mogao osloboditi Mjesec bio udar dovoljno jak da ga razbije... sličan velikom udaru za koji se smatra da je doveo do njegova formiranja . Dovoljno velik objekt mogao bi, u teoriji, razbiti Mjesec', rekao je Petro. Srećom, Sunce i planeti su progutali većinu velikih objekata u Sunčevom sustavu. Planet koji bi ušao u Sunčev sustav iz međuzvjezdanog prostora mogao bi napraviti štetu, ali su šanse da se sudari s Mjesecom izuzetno male, rekao je Petro.

Kao i ostatak života na Zemlji, toliko smo se navikli na prisutnost Mjeseca da je teško zamisliti kako bi to izgledalo kada bi iznenada nestao. Prema Noahu Petru , projektnom znanstveniku za NASA-inu misiju Artemis 3, nekoliko realnih astronomskih događaja moglo bi uzrokovati tako dramatičan događaj.

Mjesec je Zemljin suputnik već 4,5 milijardi godina. Astrofizičari nagađaju da podrijetlo našeg prirodnog satelita leži u drevnom sudaru, kada je objekt veličine Marsa udario u naš planet, poslavši ogromne količine krhotina u svemir. One su se spojile djelovanjem gravitacije i formirale ono što sada prepoznajemo kao Mjesec .

Osim toga, erozija plimom i osekom na rubovima obala velikim je dijelom odgovorna za način na koji su one oblikovane. Taj bi se proces uvelike smanjio, a 'bitka' između kopna i mora došla bi do (donekle) primirja. Plima i oseka također igraju važnu ulogu u cjelokupnoj regulaciji topline oceana. Hladnija, dublja oceanska voda povlači se u zaljeve i uvale tijekom plime, gdje se zagrijava. Oceanske plime također imaju dubok učinak na veće oceanske struje, a time i na cirkulaciju oceana. Ove struje također imaju povratnu vezu od pokretanja vjetrova koji se nalaze iznad površine te igraju važnu ulogu u regulaciji obalne klime. Iznenadni nestanak plimnih sila koje pokreću te mehanizme imao bi ogroman utjecaj na raspršivanje topline i energije oko planeta, dramatično mijenjajući temperaturu i klimu - do neprepoznatljivosti, piše Space.

Postupna izumiranja i gubitak stabilne osi

Gubitak Mjeseca ne bi uzrokovao samo momentalne promjene, već one koje bi s vremenom postupno eskalirale, donijevši dramatične posljedice. Zemljina se os trenutno nalazi na 23,4 stupnja u odnosu na našu orbitu oko Sunca. Međutim postoji kolebanje u njezinom ciklusu centrifuge. Potrebno je 26.000 tisuća godina da se završi puni ciklus, a on odstupa samo 2,4 stupnja. Bez Mjeseca, koji ga stabilizira, ovo bi kolebanje moglo postati ekstremno. U tim scenariju bi predvidljiva godišnja doba nestala, a polovi bi se ponekad preselili na ekvator. Rezultati bi drastično promijenili nastanjenost Zemlje jer bi nekoć predvidljiv okoliš postao neprijateljski nastrojen prema mnogim oblicima života. Zemlja bi također s vremenom također vjerojatno promijenila putanju, donijevši dodatne komplikacije za svoje žitelje.

Doista, brojne vrste i ekosustavi razvili su duboku ovisnost o fizičkim posljedicama postojanja Mjeseca. Uostalom, život je evoluirao s Mjesecom i njegovim ciklusima kao važnim uvjetom. Životni ciklusi ili ponašanja određenih vrsta temelje se na Mjesečevim mijenama - neke se vrste ptica oslanjaju na mjesečinu kao znak za migracijska putovanja. Vrijeme izlaska Mjeseca također je ključno za sinkronizirano mriještenje koralja na Velikom koraljnom grebenu.

On također predstavlja izvor noćnog svjetla za noćne vrste, posebno za grabežljivce. Znanstvenici su otkrili da mali sisavci ograničavaju svoju aktivnost tijekom razdoblja punog Mjeseca, kada ima više svjetla, zbog rizika od grabežljivaca. Bez ovog svjetla plijen bi dobio ozbiljnu prednost nad svojim predatorskim protivnicima.