Povratak na Mjesec: Tri tvrtke radit će prototip lunarnih vozila za NASA-u

S programom Artemis, nazvanim po grčkoj božici mjeseca Artemidi, NASA želi ponovno poslati ljude na Mjesec prvi put u više od pola stoljeća - uključujući prvu osobu koja nije bijelac i prvu ženu. Dugoročni je cilj Artemisa uspostaviti stalnu lunarnu bazu kao temelj za misije na Mars.

Međutim, zbog problema s raketom i svemirskom letjelicom, NASA je morala odgoditi misiju Artemis 2 s ljudskom posadom koja je prvotno bila planirana za studeni 2024., do rujna 2025. Planirano slijetanje na Mjesec Artemisa 3 s posadom trebalo se odgoditi do rujna 2026. Kineska svemirska agencija u svibnju 2023. objavila je planove za slanje ljudi na Mjesec do 2030. godine.