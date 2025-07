Danas je najkraći dan u povijesti: Zemlja misteriozno ubrzava, nalazimo se u neobičnom razdoblju

I nije to jedini takav dan. Slična skraćenja očekuju se i 22. srpnja te 5. kolovoza. Ova pojava nije izolirana: od 2020. godine zabilježeno je nekoliko sličnih odstupanja, a 2020. čak je 28 dana bilo kraće nego prije, što je prekinulo višedesetljetni trend usporavanja rotacije.

Prema međunarodnoj mreži za praćenje vremena Timeanddate.com i organizaciji IERS (Međunarodna služba za Zemljinu rotaciju i referentne sustave), 9. srpnja 2025. zabilježen je najkraći dan otkako je počelo točno mjerenje vremena, a trajao je između 1,3 i 1,6 milisekundi manje od uobičajenih 86.400 sekundi (točno 24 sata), piše New York Post .

Mjesec se polako udaljava od Zemlje, za otprilike 3,8 centimetara godišnje. To utječe na rotaciju planeta jer mijenja gravitacijske interakcije između dvaju tijela. Ako se Mjesec nalazi na određenim točkama svoje orbite, posebice kad je najudaljeniji od Zemljinog ekvatora, njegov učinak na rotaciju privremeno slabi.

No rotacija nije savršeno postojana. Kroz povijest je postajala sve sporija, ponajviše zbog trenja između Zemljinih oceana i Mjeseca. Taj efekt, poznat kao plimno usporavanje, uzrokovao je to da su dani prije milijardu godina trajali svega oko 18 sati.

Milisekunde koje mijenjaju svijet

Možda zvuče kao apstraktna akademska rasprava, ali ovakva skraćenja dana imaju vrlo konkretne posljedice.

Globalno vrijeme (UTC)

Naše poimanje vremena temelji se na koordiniranom svjetskom vremenu (UTC), a ono se mora uskladiti sa stvarnim položajem Zemlje u rotaciji. Do sada smo uvijek dodavali prijestupne sekunde kako bismo kompenzirali usporavanje – od 1972. ukupno 27 puta. No sada se razmatra mogućnost oduzimanja sekunde, tzv. negativne prijestupne sekunde. Ako se trenutni trend nastavi, to bi se moglo dogoditi već 2029. godine, što bi bio prvi takav slučaj u povijesti.

Tehnologija i satelitski sustavi

Mnoge moderne tehnologije, uključujući GPS, sustave satelitske navigacije i financijske transakcije visoke frekvencije, ovise o ultrapreciznom vremenskom usklađivanju. Svaka promjena u vremenskom standardu zahtijeva pažljivo prilagođavanje cijelih sustava.

Znanstveni eksperimenti i promatranja

Astronomija, fizika čestica, geodezija i mnoga druga područja znanosti oslanjaju se na točne vremenske okvire za usporedbu podataka i praćenje fenomena. Uvođenje negativne sekunde može izazvati domino-efekt u znanstvenim mjerenjima.