Ukrao mu kofer pa obukao njegovu odjeću: Putnik uz pomoć AirTaga našao lopova

Putnik iz Los Angelesa uspio je pronaći svoj ukradeni kofer zahvaljujući Appleovom AirTagu skrivenom unutar prtljage, piše Mashable.

Daniel Scott se u kolovozu vraćao kući iz Salt Lake Cityja kada je na aerodromu Los Angeles International (LAX) shvatio da njegov kofer nije na traci za prtljagu. Nakon što ga nije pronašao na više pokretnih traka, provjerio je lokaciju putem aplikacije i otkrio da se AirTag već kreće izvan aerodroma.

Scott je potrčao do zone za prijevoz putnika i uzeo Uber kako bi pratio signal uređaja. U međuvremenu je njegov partner kontaktirao policiju na LAX-u. Trag je policiju odveo do napuštene zgrade u blizini aerodroma. Unutra je Scott prepoznao nekoliko ljudi, među kojima je jedna osoba nosila njegovu odjeću. Policija je privela nekoliko osumnjičenih, a Scott je uspio vratiti većinu svojih stvari, iako mu je kofer bio uništen, a odjeća razbacana po zgradi.