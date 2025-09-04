Ukrao mu kofer pa obukao njegovu odjeću: Putnik uz pomoć AirTaga našao lopova

Mali uređaj za praćenje pomogao je policiji da pronađu ukraden kofer iz zračne luke te vlasniku vrate njegove stvari
Putnik iz Los Angelesa uspio je pronaći svoj ukradeni kofer zahvaljujući Appleovom AirTagu skrivenom unutar prtljage, piše Mashable.
Daniel Scott se u kolovozu vraćao kući iz Salt Lake Cityja kada je na aerodromu Los Angeles International (LAX) shvatio da njegov kofer nije na traci za prtljagu. Nakon što ga nije pronašao na više pokretnih traka, provjerio je lokaciju putem aplikacije i otkrio da se AirTag već kreće izvan aerodroma.
Scott je potrčao do zone za prijevoz putnika i uzeo Uber kako bi pratio signal uređaja. U međuvremenu je njegov partner kontaktirao policiju na LAX-u. Trag je policiju odveo do napuštene zgrade u blizini aerodroma. Unutra je Scott prepoznao nekoliko ljudi, među kojima je jedna osoba nosila njegovu odjeću. Policija je privela nekoliko osumnjičenih, a Scott je uspio vratiti većinu svojih stvari, iako mu je kofer bio uništen, a odjeća razbacana po zgradi.
'AirTag mi je dao priliku da pronađem prtljagu i vratim je natrag', rekao je Scott za NBC Los Angeles te pozvao i druge putnike da koriste uređaj.
Apple je 2021. lansirao AirTag, malen Bluetooth lokator veličine kovanice, osmišljen da pomogne korisnicima pronaći izgubljene ključeve, novčanike ili torbe. Od tada je korišten i za otkrivanje ukradenih automobila i alata, a sada i prtljage. No, uređaji su izazvali i zabrinutost jer su korišteni u slučajevima uhođenja, što je potaknulo Apple i Google da uvedu sigurnosna upozorenja koja korisnicima javljaju ako se AirTag kreće s njima bez njihova znanja.
Sve veći broj zrakoplovnih kompanija prepoznaje vrijednost AirTagova u smanjenju problema s izgubljenom prtljagom. Tijekom protekle godine više od desetak avioprijevoznika omogućilo je putnicima da prilikom prijave nestale prtljage prilože i podatke s AirTaga, čime se proces pronalaska i povratka torbi ubrzava.