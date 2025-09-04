Kibernetički napad paralizirao automobilskog diva, pretrpio velike poremećaje

'JLR je pogođen kibernetičkim incidentom. Odmah smo poduzeli mjere za ublažavanje posljedice proaktivnim isključivanjem naših sustava. Trenutačno ubrzanim tempom radimo na ponovnom pokretanju naših globalnih aplikacija na kontroliran način. U ovoj fazi nema dokaza o krađi podataka o kupcima, ali naše maloprodajne i proizvodne aktivnosti znantno su otežane', objavili su iz tvrtke.

Odmah nakon napada pojavile su se glasine da iza incidenta stoji novoformirana hakerska mreža 'Scattered LAPSUS$ Hunters', koja povezuje tri ozloglašene skupine – Scattered Spider, LAPSUS$ i Shiny Hunters. Googleovi istraživači ranije su ih evidentirali pod oznakom UNC6240.

Taj hakerski kartel ove je godine već napao više od 700 organizacija diljem svijeta, a posebno je poznat po seriji napada na Salesforce koji su pogodili i velike tehnološke tvrtke poput Palo Alto Networksa, Cloudflarea i Zscalera.

Napad je izazvao ozbiljne posljedice; Britanci nisu mogli registrirati nova vozila niti isporučivati dijelove, a došlo je i do prekida rada u tvornici u Solihullu.