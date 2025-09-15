Stigla prva tužba velikog američkog izdavača protiv Googlea

Novinske organizacije mjesecima tvrde kako nove značajke, uključujući Googleove AI Overviews, odvlače promet s njihovih stranica, smanjujući prihode od oglašavanja i pretplata

Vlasnik časopisa Rolling Stone, Billboard i Variety tužio je Google, tvrdeći kako tehnološki div u svojim sažecima generiranim umjetnom inteligencijom koristi novinarske uratke bez dozvole i smanjuje promet na njegovim web stranicama. Penska Media prvi je veliki američki izdavač koji se odlučio na tužbu te vrste protiv Googlea.

Novinske organizacije mjesecima tvrde kako nove značajke, uključujući Googleove AI Overviews, odvlače promet s njihovih stranica, smanjujući prihode od oglašavanja i pretplata. Penske, obiteljski medijski konglomerat na čelu s Jayem Penskeom, čiji sadržaj privlači 120 milijuna online posjetitelja mjesečno, tvrdi kako Google uključuje web stranice izdavača u svoje rezultate pretraživanja samo ako može koristiti i njihove članke u sažecima generiranim umjetnom inteligencijom. Povlašteni položaj zbog dominacije Bez te poluge, Google bi morao platiti izdavačima za pravo ponovnog objavljivanja njihovog rada ili korištenja za obuku svojih sustava umjetne inteligencije. Google je mogao nametnuti takve uvjete zbog svoje dominacije u pretraživanju - prema procjeni američkog saveznog suda iz prošle godine, ta tvrtka drži gotovo 90 posto udjela na američkom tržištu pretraživanja. Tužitelj tvrdi kako oko 20 posto Googleovih pretraživanja koja povezuju na njihove stranice sada prikazuje AI Overviews. Taj bi udio, prema njihovim očekivanjima, u budućnosti mogao porasti. U međuvremenu su im prihodi od afilijacijskih partnera pali za više od trećine u odnosu na vrhunac do kraja 2024. godine, kako je promet pretraživanja opao. Tvrtka za online obrazovanje Chegg također je tužila Google u veljači, tvrdeći da AI Ovreviews smanjuju potražnju za originalnim sadržajem i potkopavaju sposobnost izdavača za tržišno natjecanje. Odgovarajući na Penskeovu tužbu, Google je ustvrdio kako AI Overviews nude bolje iskustvo korisnicima i šalju promet na širi raspon web stranica. Namjeravaju osporiti tužbu.