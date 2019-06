Šteka vam iOS 13? Evo kako se vratiti na prethodno izdanje

Još nekoliko mjeseci službeno izdanje iOS-a 13 neće biti spremno za širu javnost. Što ako ste se zaletjeli i instalirali beta izdanje iOS-a 13, pa požalili? Možete se vratiti na prethodno izdanje

Preuzmite nužne sistemske datoteke



Otvorite web odredište ipsw.me i preuzmite .ipsw datoteku za vaš uređaj. Možete pritom upotrijebiti alat Identify my iOS device iz izbornika na desnoj strani ili potražiti naziv modela svog iPhonea ili iPada (recimo, iPhone X, iPad Pro i tome slično).



Preuzmite .ipsw datoteku za iOS 12.3, 12.3.1 ili 12.3.2 na svoje računalo.



Ako povratak na prethodno izdanje obavljate na računalu s Microsoftovim operativnim sustavom Windows, provjerite je li instalirana aplikacija iTunes.



Kako namjestiti svoj iPhone ili iPad?



Otvorite Settings.



Kucnite na svoje korisničko ime pri vrhu prozora s postavkama, pa redom otvorite Find My i Find My iPhone/iPad te zatim isključite kliznu sklopku uz Find My iPhone/iPad.



Unesite svoj Apple iD i lozinku kako bi uređaj prihvatio promjene.



Kako instalirati starija izdanja iOS-a



Nakon što ste isključili Find my device i preuzeli odgovarajući .ipsw datoteku, spremni ste za povrat na starije izdanje.



Spojite svoj iPhone ili iPad s računalom Mac ili PC-jem. Aplikacija iTunes trebala bi se automatski pokrenuti.



Na traci sa strane kliknite na sličicu iPhonea pod Device.



Pritisnite i zadržite pritisak na tipci Option (Mac), odnosno Shift (Windows) pa kliknite na Restore iPhone.



U prozoru preglednika koji će se pojaviti pronađite i otvorite datoteku .ipsw koju ste bili preuzeli.



Pojavit će se skočni prozor s upozorenjem kako instalirate novu inačicu iOS-a. Kliknite na Restore.



Pričekajte dok računalo ne obavi svoje. Moguće je kako ćete morati unijeti lozinku vašeg uređaja tijekom instalacije. Znat ćete da je gotovo kad se uređaj ponovno pokrene i pojavi se početni zaslon Welcome.



Ako ste izradili sigurnosnu kopiju (backup) uređaja dok je koristio iOS 12 i želite vratiti svoje podatke, kucnite na Restore from iCloud ili na Restore from iTunes Backup. Ako niste, kucnite na Set Up as New iPhone i pratite upute.