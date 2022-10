'Srce je i srce interneta u Hrvatskoj, a podatkovnim centrima i mrežnim povezivanjem tih sjedišta unaprijedit ćemo znanost i visoko obrazovanje'

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – Srce, jedinstvena ustanova u visokom obrazovanju i znanosti u Hrvatskoj, proslavio je lani 50 godina, koliko već pomiče tehnološke granice, a ovu je godinu obilježio završetkom dviju značajnih projektnih aktivnosti u zagrebačkom kampusu Borongaj – uređenje i opremanje pet podatkovnih centara nacionalne e-infrastrukture te mrežnog povezivanja tih pet sjedišta u sklopu 200 milijuna vrijednog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - HR-ZOO

Tim povodom razgovarali smo s ravnateljem Srca Ivanom Marićem . Na čelu Srca nalazi se već više godinu i pol, no ondje je počeo raditi još kao mlad i ambiciozan inženjer koji je nakon faksa prvi put u ruke dobio najnoviju tehnologiju te tada svjedočio revoluciji interneta. Danas je na čelu ustanove koja je jedna od najzaslužnijih za nastavak digitalne tranzicije i razvoja tehnologije u visokom obrazovanju i znanosti u Hrvatskoj. Pojasnio nam je potanko zašto je HR-ZOO važan i ujedno strateški projekt znanosti te zašto će obilježiti njegov mandat.

No svi ti sustavi moraju negdje 'živjeti', a to mjesto predstavljaju upravo svečano otvoreni podatkovni centri, u kojima Srce osigurava adekvatne uvjete da bi servis bio stalno dostupan. Naime podatkovni centri opremljeni su kompleksnim tehničkim sustavima koji osiguravaju sigurno čuvanje podataka i njihovu dostupnost korisnicima u bilo kojem trenutku, 24 sata dnevno i 365 dana u godini, a opasnost ne predstavljaju ni vanjski faktori poput nestanka električne energije u širem području, potresa i drugih nepogoda. Centar se nalazi u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, zauzima 1317 kvadrata, trenutno ima 32 IKT ormara i zadovoljava standard TIER 3. Sa 1100 kW instalirane snage DC-a, 1250 kVA snage instaliranog DA, 750 kVA snage instaliranog UPS-a i rashladnom snagom od 500 kW najjači je od preostala četiri u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Osim upravljanja i pružanja računalnih i spremišnih usluga i resursa e-infrastrukture, Srce upravlja autentikacijskom i autorizacijskom infrastrukturom osiguravajući sustav elektroničkih identiteta studenata, nastavnika, znanstvenika i zaposlenika. Srce upravlja platformom digitalnih akademskih repozitorija omogućavajući ustanovama siguran i dugotrajan smještaj podataka te čitav niz podatkovnih usluga kojima se brinu o podacima. Važna uloga Srca je ona u digitalnom obrazovanju koju već 15 godina pružaju za nastavnike, studente i ustanove visokog obrazovanja kroz sustav za e-učenje Merlin. Tijekom pandemije istaknuli su se i naprednom podrškom nastavnicima u online nastavi. Srce pruža i niz informacijskih sustava i usluga za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i za agencije koje omogućavaju administraciju i poslovanje cjelokupnog sustava, od Studomata i iksica, preko informacijskog sustava znanstvene djelatnosti, do sustava koji podržavaju procese akreditacije i vrednovanja studijskih programa.

Podatkovni centar na Borongaju opremljen je dizelskim agregatom snage preko megavata, a on uz vanjski spremnik goriva može izdržati višednevne nestanke napajanja iz gradske mreže. 'Svi sustavi podatkovnog centra izvedeni su redundantno, čime smo osigurali njihovu visoku dostupnost. Podatkovni centri na Borongaju i u zgradi Srca opremljeni su i 24-satnom zaštitarskom službom. Uspostavili smo centralni sustav nadzora i upravljanja u kojem u svakom trenutku možete vidjeti je li sve u redu kako bismo reagirali na vrijeme ako se nešto dogodi. Sigurnost podataka je, naravno, bila prvi uvjet, a jednom uspostavljeni oblak dodatno će jamčiti da je digitalna imovina znanstvenih institucija i fakulteta sigurna', rekao je Marić.

Prisjetio se početka Srca osnovanog 1971. godine na sjednici Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog u Hrvatskoj, a koje je prepoznalo buduće značenje računala na sveučilištu. Upravo je ta vizionarska odluka utrla put onome što Srce radi posljednjih 50 godina – izgrađuje digitalne usluge, resurse za sustav znanosti i visokog obrazovanja te tako doprinosi napretku koji naposljetku utječe na gospodarstvo i društvo u cjelini.

Ravnatelja Marića raduje to da im je putem projekta HR-ZOO-a na raspolaganju bilo dovoljno sredstava kako bi kapacitivno mogli podići sve komponente nacionalne e-infrastrukture, od naprednog računanja i komponente HTC do klasičnog clouda, mreža i spremišnih resursa. 'Sve komponente e-infrastrukture povećat će se za 10 do 20 puta, što je bitno jer ranije nismo imali dovoljno financijskih sredstava za takve nadogradnje. Sad s tom infrastrukturom možemo znanstvenoj zajednici pružiti adekvatne digitalne usluge i resurse, s ciljem da znanstvenici i nastavnici rade svoju djelatnost i bave se znanošću i nastavom, a nama mogu prepustiti aktivnosti vezane za ICT. Želimo da se znanstvenik bavi prije svega znanošću, a ne da savladava prepreke korištenja naprednih digitalnih resursa', ističe Marić.