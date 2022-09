Spremni ste za novi posao? Evo najzanimljivijih IT oglasa

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled novih oglasa u IT industriji

Posjeduješ radno iskustvo u telekomunikacijskoj industriji? Samoinicijativna si i inovativna osoba? Spreman/na si na kontinuirano učenje i razvoj? Odlično! Savršen si kandidat/kinja za radno mjesto Tehničar realizacije usluga (m/ž) u tvrtki Ericsson Nikola Tesla . Zauzvrat ti nude razvoj karijere i profesionalni rast, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom kompanije, regres za godišnji odmor, mjesečni dodatak za prehranu i redovite sistematske preglede. Prijave primaju do 20. Rujna.

Njihov moto je ‘ne šalji čovjeka da radi posao stroja!’. Globalni su lider na međunarodnom tržištu, a svoje proizvode izvoze u više od 40 zemalja svijeta. Oni su DOK-ING i trenutno tragaju za timskim igračem koji će ih pojačati na radnom mjestu: Test engineer (m/ž) . Nude ti priliku za rad na izazovnim i inovativnim projektima, atraktivan kompenzacijski paket, fleksibilno radno vrijeme te usklađenost privatnog i poslovnog dijela života. Javi im se do 11. rujna.

Tvrtka 42 već više od 18 godina na hrvatskom tržištu predstavlja sinonim kvalitete i pouzdanosti kada je riječ o informatičkoj podršci. Oni su tvrtka koja bira klijente, kod njih nema prekovremenih, nema dežurstava i trude se biti moderna tvrtka zadovoljnih djelatnika koji rade posao koji vole. U to se možeš uvjeriti ako se do 11. rujna prijaviš na oglas kojim traže Administratora IT sustava (m/ž). Nude ti plaću od 12.000 kuna, stalni radni odnos, učenje i dodatne edukacije te vrhunske kolege.



Unutar grupacije KONGSBERG, vodeće svjetske tehnološke korporacije, Navis Consult ističe se kao europski centar za inženjerske usluge. Trenutno tragaju za KHRC-Programerom (m/ž), a zaposlenicima omogućuju redovno osposobljavanje te različite programe obrazovanja i usavršavanja, čime potiču kako osobni, tako i poslovni razvoj i napredak. Također, trude se biti inkluzivni, pozitivnim pristupom inspirirati druge i pokazati da uživaju u onome što rade. Ako se želiš prdružiti njihovom timu, to možeš učiniti do 20. rujna.



Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traže 2 osobe za rad u Zagrebu na radnom mjestu: IT inženjer za komunikacijske sustave – viši specijalist (m/ž). Zainteresirani kandidatkinje i kandidati moraju posjedovati 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima, a nude ti rad na zanimljivim projektima, edukacije i certificiranje, božićnicu, dar za Uskrs, jubilarne nagrade i redovite sistematske preglede. Rok za prijavu na oglas ističe 14. rujna.