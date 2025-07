Evo kako možete vidjeti e-poštu i kalendar u Outlooku odjednom

U novoj aplikaciji za Outlook kliknite dugme My Day u gornjem desnom kutu. Izgleda kao sličica kalendara s kvačicom ispred. Pojavit će se novi panel na desnoj strani prozora, gdje možete vidjeti sve kalendarske sastanke za danas i sljedeće dane kronološkim redoslijedom.

My Day također ima karticu To Do, gdje možete vidjeti sve što planirate obaviti. U klasičnoj aplikaciji Outlook možete učiniti nešto slično. Otvorite karticu View, kliknite dugme To Do Bar i odaberite Calendar.

Time ćete otvoriti desni panel kalendara, gdje možete kliknuti na određene dane i vidjeti sve događaje za taj i nadolazeće dane, piše PC World.