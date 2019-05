Spojeni ste na Wi-Fi, ali nemate pristup internetu? Evo kako ćete to riješiti

Donosimo pregled savjeta i trikova koje možete isprobati kad se nađete u problemima pri bežičnom spajanju računala s internetom

Svima nam se to dogodilo. Spojili smo računalo na Wi-Fi mrežu, ali se na sličici koja predstavlja internetsku vezu pojavio mali žuti trokut i obavijest 'No Internet Access'. Evo uputa kako riješiti ovaj problem, korak po korak.

Što poruka 'No Internet Access' znači?

Za početak moramo objasniti osnovna načela funkcioniranja kućnih mreža. Laptopi i drugi uređaji bežično se povezuju s preusmjerivačem (routerom), uređaj zadužen za upravljanjem vezama između drugih uređaja u vašem domu.

Router je povezan s modemom, uređajem koji povezuje promet u vašoj kućnoj mreži s internetom. Kad se pojavi poruka 'Connected, no internet access', 'Connected but no internet' ili neka slična, to znači kako je vaše računalo povezano s routerom, ali ne može se povezati s internetom.

S druge strane, ako vidite poruke poput 'Not connected, no internet' ili 'No internet connection messages', to znači kako se računalo ne može spojiti ni s routerom.