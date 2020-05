Sony uskoro pokreće ovogodišnju rasprodaju Days of Play, ponudivši konzole, igre i usuge po sniženim promotivnim cijenama

Sony je službeno objavio točne datume ovogodišnje promocije Days of Play. Days of Play je, podsjetimo, već tradicionalna rasprodaja u kojoj japanski proizvođač nudi svoje konzole i igre po sniženoj cijeni.

PlayStation će Days of Play pokrenuti 3. lipnja na maloprodajnim mjestima Europi, Australiji, Novom Zelandu i drugim odabranim regijama, a promocije će trajati do 8. lipnja. Na hrvatskom tržištu, konkretno, kompanija će ponuditi velik broj PS4 igara, PSVR i pretplatu za PS Plus.

PlayStation VR-u će tako cijena pasti na 1499 kuna, dok će se godišnju pretplatu za PS Plus moći dobiti za 339 kuna.

Što se jeftinijih igara tiče, Sony ističe Days Gone, Death Stranding, Nioh 2 i The Last of Us Remastered po promotvinim cijenama koje počinju već od 99 kuna.