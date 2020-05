Zbog zasad nepoznatog razloga ponovljene su nedavno objavljene nadogradnje za aplikacije, uslijed čega je više korisnika moralo ponovno instalirati najnovija izdanja pojedinih aplikacija

Kako piše Verge, broj neočekivanih nadogradnji varira između manje od 20 i više od stotinu, pri čemu najstarije nadogradnje datiraju s početka mjeseca. Kod vas, naravno, može biti drukčije, ovisno o tome koliko imate instaliranih aplikacija i koliko često ih nadograđujete.

Nagađa se kako su neočekivane softverske nadogradnje posljedica računalnog buga u izdanju operativnog sustava iOS 13.5, zbog kojeg su pojedine aplikacije postale nedostupne i prikazale poruku This app is no longer shared with you. Pretpostavlja se da je problem vezan uz certifikate.